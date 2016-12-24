«Мы готовы заложить в бюджет до 50 миллионов рублей на благоустройство территории вокруг реки Саранки»

30 ноября в столице Мордовии прошел проектный семинар, посвященный благоустройству реки, на которой построен наш город, - Саранки. Его организатором выступила группа общественников «Друзья Саранки».

45 миллионов рублей - именно такую сумму готовы потратить городские власти на благоустройство реки Саранки. Однако финансирование работ начнется не раньше 2021 года. Семинар был организован инициативной группой горожан под руководством молодого архитектора Евгения Ширчкова. Для обсуждения конкретных идей на него были приглашены все желающие.

«Когда мы прошлись по реке, выяснилось, что практически на всем своем протяжении Саранка представляет собой очень неприятное зрелище, - вспоминает Евгений Ширчков. - Около 75 процентов территории вокруг реки не затронуто никаким благоустройством. Мы решили бороться с этим, ведь Саранка - это река, на которой построен наш город».

Он также рассказал, что сначала за благоустройство территории взялась группа активистов. Этой осенью было проведено несколько субботников, в ходе которых неравнодушные горожане убрали мусор и расчистили от зарослей около 200 метров реки и ее берегов. Впоследствии инициативу горожан поддержали городские власти, выделившие транспорт для вывоза мусора, а также бизнесмены, снабдившие активистов расходными материалами и инструментом.

На проектном семинаре было отмечено, что пока у активистов не сложилось четкого видения того, как должна выглядеть прибрежная территория, по которой протекает Саранка. Общественники активно изучают опыт других городов. На семинаре было представлено несколько похожих проектов из Татарстана и Кировской области. Жители этих регионов также собственными усилиями благоустраивали набережные малых рек, а в дальнейшем городские власти выделяли средства на создание необходимой инфраструктуры.

На семинаре присутствовал и начальник Управления архитектуры и градостроительства Департамента перспективного развития Администрации Саранска Владимир Быков. Он сообщил, что мэрия Саранска полностью поддерживает этот проект, и призвал горожан не загрязнять территорию вокруг реки. «Мы поддерживаем вашу инициативу и в дальнейшем готовы к сотрудничеству, - обратился к присутствовавшим на семинаре Владимир Быков. - В 2021 году мы готовы заложить в бюджет до 50 миллионов рублей на благоустройство территории вокруг реки». Представитель городской администрации объяснил, почему выделение средств невозможно раньше 2021 года. «На данный момент нашим приоритетом является благоустройство парка Ленинского района Саранска, - отметил Владимир Быков. - Начиная с 2021 года, город готов начать финансирование проекта по благоустройству реки Саранки».