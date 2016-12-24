В столице Мордовии продолжается работа по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки

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«По состоянию на 1 ноября недоимка составляет 18,77 млн рублей: 15,03 млн рублей задолжали юридические лица; 720 000 рублей - индивидуальные предприниматели; 3,02 млн рублей - физические лица, - сообщил заместитель Главы городского округа Саранск - директор Департамента перспективного развития Антон Толкунов. - Физическим лицам ежемесячно направляются уведомления о необходимости внесения платежей. Всего с начала текущего года было направлено 1560 уведомлений, из них 547 - юридическим лицам, 1013 - физическим».
Антон Толкунов озвучил злостных неплательщиков. В их число вошли такие организации, как «Саранская мебельная компания» и «СМУ № 33». Задолженность за аренду муниципального имущества за 11 месяцев 2019 года составляет 3320900 рублей. «По решениям судебных органов взыскано 986900 рублей, - рассказала председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Елена Эрзяйкина. - Из 62 исков, поданных нами, в досудебном порядке взыскана задолженность по 6 искам в размере 771800 рублей. По решениям судов расторгнуто 8 договоров аренды». «Эту работу нужно продолжать и вести ее предметно», - сказал Петр Тултаев.
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