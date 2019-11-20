20 ноября 2019 года на территории Мордовии проводится Всероссийская акция - День правовой помощи детям

Мероприятие проводится по решению Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В этот день в образовательных учреждениях во всех районах республики будут проведены консультации по вопросам защиты прав детей, взаимоотношений детей и родителей, разъяснены юридические аспекты усыновления, опеки и попечительства, защиты и охраны прав несовершеннолетних детей, лекции, семинары, беседы и другие мероприятия. Особое внимание будет уделено воспитанникам республиканских образовательных учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

В проводимых мероприятиях примут участие сотрудники Управления Минюста России по Республике Мордовия, Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия, Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия, Министерства образования Республики Мордовия, Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, Министерства юстиции Республики Мордовия, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Мордовия, адвокаты и нотариусы республики.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Мордовия в рамках Дня правовой помощи детям проведет прием граждан в Приемной Президента Российской Федерации в Республике Мордовия по вопросам защиты прав детей 20 ноября 2019 г. с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/3, каб. № 101.

Уполномоченный по правам человека в Республике Мордовия в День правовой помощи детям проведет личный прием несовершеннолетних, их родителей и других законных представителей с 14.00 до 17.00 (г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2, каб. № 616).

Кроме того, 20 ноября 2019 г. будут проведены дни открытых дверей в Управлении Минюста России по Республике Мордовия, Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия, Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия, нотариальных конторах Республики Мордовия, в органах ЗАГС Республики Мордовия, Региональном отделении общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в Республике Мордовия и в юридических клиниках высших учебных заведений г. Саранска.

Председатель Регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в Республике Мордовия 20 ноября 2019 г. проведет прием граждан по вопросам защиты прав детей и подростков в общественной приемной издательства газеты «Известия Мордовии».



