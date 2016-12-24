Открыт прием заявок для участия в Республиканском инклюзивном фестивале художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше»!

5 миллионов рублей на добрые истории
Проект из Мордовии выиграл грант Президента Российской Федерации
В Мордовии ежегодно проводится республиканский фестиваль художественного творчества инвалидов. В этом году благодаря поддержке Фонда президентских грантов фестиваль станет инклюзивным! То есть принять участие в концертной программе смогут коллективы, в составе которых есть участники с инвалидностью и без нее.
Республиканский дом народного творчества совместно с мордовской организацией «Всероссийского общества инвалидов» выиграли грант в размере более 500 тысяч рублей на реализацию проекта инклюзивного фестиваля художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», который состоится 21 декабря в Республиканском дворце культуры.
Проект основан на принципе равенства творческих возможностей людей с инвалидностью и без нее. Такой формат фестиваля призван стать связующим звеном между людьми с разными возможностями здоровья, направлен на психологическую реабилитацию и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями средствами культуры и искусства, потому что творческие возможности человека ограничены только его фантазией!
В фестивале могут принять участие люди с ограниченными возможностями здоровья разной степени тяжести от 7 до 60 лет совместно с артистами-неинвалидами. Участники свободны в выборе жанра: вокальное исполнение, танец, жестовая песня, пантомима, стихотворение. Лучшие совместные номера войдут в гала-концерт фестиваля.
В день гала-концерта в фойе филармонии будет организована выставка декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями. Также планируется ряд мастер-классов: по декоративно-прикладному творчеству, вокалу, актерскому мастерству, хореографии на колясках, показ фильмов с субтитрированием и развлекательная программа для детей.
По итогам фестиваля будет создана специальная интернет-платформа, на базе которой все участники фестиваля и желающие поучаствовать в будущем смогут делиться творческими планами и вносить предложения по поводу предстоящих мероприятий.
Для участия в фестивале необходимо на адрес оргкомитета направить анкету-заявку и видео выступления. Анкеты-заявки принимаются до 9 декабря. Скачать анкету-заявку можно на сайте www.rdnt13.ru. Телефон для справок 24-12-08.
Проект из Мордовии выиграл грант Президента Российской Федерации
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