К 2024 году объемы жилищного строительства в Мордовии вырастут в полтора раза

Вопросам жилищного строительства были посвящены недавние рабочие совещания у Главы Мордовии Владимира Волкова. Как отмечалось, объемы возведения жилых домов в России, согласно запущенному по инициативе Президента нацпроекту «Жилье и городская среда», должны вырасти к 2024 году в 1,51 раза (или до 120 млн квадратных метров). Применительно к Мордовии речь идет об увеличении темпов ввода жилья до полумиллиона «квадратов». Причем, если в нынешнем году, по информации регионального минстроя, в эксплуатацию будет сдано 338 тыс. кв. метров жилья, то в следующем - 350 тысяч. В 2021 году объемы возрастут уже до 382 тыс. «квадратов», а в 2022-м - до 430 тысяч.

Решению поставленных задач в немалой степени должна способствовать федеральная программа «Стимул», позволяющая финансировать возведение инженерных сетей. «Для регионов она станет серьезным подспорьем, поскольку поможет снизить стоимость квадратного метра жилья», - заявил Владимир Волков.

Не менее важно обеспечить и должный спрос на дома или квартиры. В том числе - путем предоставления мер государственной поддержки гражданам. Особенно актуальна данная тема для Саранска. Ведь здесь, как утверждает портал Domofond.ru, наблюдается значительное (на 15 процентов за пять лет) падение цен на вторичном рынке.

Что же касается жителей аграрных районов, то им призвана помочь программа льготной сельской ипотеки, к реализации которой минсельхоз РФ приступит в 2020 году. Суть ее в том, что граждане смогут получить кредит на очень выгодных для себя условиях - всего под 3 процента годовых. И это максимальная ставка! В Мордовии для определенных категорий населения она и вовсе может сократиться до 0,1 процента.

«Нам надо оперативно подготовить заявочную документацию, - констатировал Глава РМ. - Как только выйдет соответствующее постановление Правительства страны, мы сразу же сможем рассмотреть конкретные планы по строительству жилья в сельской местности. Уверен, программа даст мощный импульс развитию территорий и строительной отрасли».

Также на совещаниях рассматривались коррективы, которые предстоит внести в планы и проекты комплексной застройки территорий. Отдельным блоком рассмотрены изменения в правила господдержки сельхозтоваропроизводителей (со следующего года единая субсидия будет разделена на две части - компенсирующую и стимулирующую, что позволит нарастить объемы выпуска продукции по приоритетным направлениям). Минсельхозпроду Мордовии было рекомендовано обеспечить быструю адаптацию предприятий к работе по новым условиям.