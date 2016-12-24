Поздравление Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Работающий на земле человек во все времена был и остается основой стабильности общества, его стержнем. Вы решаете важную государственную задачу - обеспечиваете продовольственную безопасность страны, вкладывая в свой труд душу и беззаветную любовь к родной земле.

В этом году, при всех капризах погоды, тружениками села собран достойный урожай. Так, валовой сбор зерна составил 1 миллион 356 тысяч тонн при средней урожайности почти 31 центнер с гектара. Это самая высокая урожайность в ПФО! Мы имеем хорошие результаты по возделыванию кукурузы на зерно. Собрано более 180 тысяч тонн, средняя урожайность выше, чем в прошлом году, - 80 центнеров с гектара. Это также один из лучших результатов в ПФО. Мы занимаем первое место в округе по валовому сбору сахарной свеклы - более миллиона тонн. Кроме того, впервые получен рекордный валовой сбор масличных культур.

Мордовия сохраняет лидирующие позиции среди регионов страны по производству мяса, молока и яиц на душу населения. Активно расширяется география поставок мордовской продукции, сейчас это 24 страны мира. По плану федерального проекта «Экспорт продукции АПК», участником которого является республика, в течение пяти лет объемы экспорта нашей сельхозпродукции должны вырасти минимум в три раза.

Очередным подтверждением конкурентоспособности мордовских производителей стала выставка «Золотая осень». Наш регион одиннадцатый раз подряд получил главную награду - Гран-при! Завоевав при этом 29 медалей, из которых 23 золотые.

В этом году два предприятия Мордовии удостоились наград конкурса «100 лучших товаров России». Сыроваренный завод «Сармич» стал «Лидером качества». Наград такого уровня на всю Россию вручается всего три. В номинации «Вкус качества» приз получило ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Норовский».

Дорогие друзья! Все эти успехи были бы невозможны без вашего ежедневного самоотверженного труда. Низкий вам поклон за терпение, упорство в достижении поставленных целей и верность крестьянскому труду! Пусть полными будут наши закрома, тучными стада и щедрыми нивы!

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, мира и добра!

Глава Республики Мордовия В.Д. ВОЛКОВ



