Владимир Волков вошел в ТОР-5 рейтинга глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции

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Межведомственная рабочая группа по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции утвердила результаты очередного рейтинга содействия формированию конкурентной среды в субъектах РФ. По данным за 2018 год, Глава РМ Владимир Волков поднялся в нем сразу на 7 позиций, заняв пятое место среди 85 руководителей российских территорий. В число лидеров также вошли Республика Башкортостан, Московская, Воронежская и Омская области.
Подобные оценки деятельности губернаторов и их команд представители Минэкономразвития, ФАС, Банка России и РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы) выставляют на регулярной основе с 2015 года. Таким образом, сейчас регионы в четвертый раз отчитались о достигнутых результатах при реализации конкурентной политики. Следует также отметить, что в апреле 2018-го эта тема подробно обсуждалась на прошедшем в Кремле заседании Госсовета РФ. «Справедливая и честная конкуренция - это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны», - подчеркнул в своем выступлении на мероприятии Президент России Владимир Путин.
В МВД по РМ объяснили, что делать в случае исчезновения человека
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