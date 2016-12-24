Владимир Волков примет участие в просмотре спектакля - финалиста фестиваля «Театральное Приволжье»

В рамках «Театрального Приволжья» 17 октября в Национальном театре состоится показ спектакля Краснослободской детской студии «Отражение» «Тимур и его команда», ставшего финалистом театрального фестиваля. Глава республики Владимир Волков призвал жителей Мордовии поучаствовать в просмотре спектакля и намерен лично посетить это мероприятие.

«Дорогие жители Республики Мордовия! Сотни молодых людей объединил фестиваль «Театральное Приволжье», который проводится по инициативе Полномочного Представителя Президента в ПФО И.А. Комарова. Для нашей республики «Театральное Приволжье» - одно из важнейших событий Года театра, объявленного указом Президента России В.В. Путина. Основная идея проекта - создание площадки для молодежного искусства, раскрытие талантов, чтобы поспособствовать самореализации творческой молодежи.

Фестиваль «Театральное Приволжье» - это новый общественный проект Приволжского федерального округа для популяризации театрального творчества среди молодежи. Создать благоприятные условия для детей и молодежи, чтобы они могли свободно развивать свои творческие способности в сфере театрального искусства, является главной целью этого проекта. Фестиваль проводится для двух категорий участников: молодежные театральные коллективы и детские театральные студии. В окружной этап фестиваля вышли два театральных коллектива из Мордовии. Это детская театральная студия «Отражение» из Краснослободска с постановкой «Тимур и его команда» по повести Гайдара и студенческий театр-студия «ИНКогнито», участники которой подготовили спектакль «Лекарь поневоле» по пьесе Мольера.

1 октября во всех регионах-участниках одновременно стартовал второй этап фестиваля. Ежедневно на нашем телеканале «Народное телевидение Мордовии» ведется показ всех 28 спектаклей - победителей первого этапа конкурса из 14 регионов ПФО. Телезрители могут оценивать все фестивальные постановки и выбрать наиболее понравившийся спектакль. 17 октября в Национальном театре состоится показ спектакля «Тимур и его команда» детской студии «Отражение» из Краснослободска. Я обязательно посмотрю этот замечательный спектакль вместе с нашей молодежью - представителями культурного и экспертного актива республики».

Светлана РУЧИНСКАЯ