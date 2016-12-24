В Кафедральный собор Феодора Ушакова прямо с Афона прибудет великая святыня - старинная икона целителя Пантелеймона

19 октября в Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова прямо с Афона прибудет великая святыня - старинная икона великомученика и целителя Пантелеймона с частицей его святых мощей!

Жителям Мордовии предоставляется уникальная возможность поклониться образу со Святой горы. Тем более что побывать на Афоне удается не каждому, а для женского пола посещение монашеской республики и вовсе под запретом, установленным Пресвятой Богородицей. Святыня пробудет в Саранске до 10 ноября.

Уже в эту субботу в 16:45 икона великомученика и целителя Пантелеймона будет доставлена в Кафедральный собор - прямо к вечернему богослужению. Эта икона написана монахами Русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Святой горе Афон в 1888 году. Это удостоверено надписью на оборотной стороне иконы. Значимость этого события велика. Очень многие угодники Божии прославились тем, что могли силою молитвы ко Господу исцелять тяжелобольных людей, но лишь этот святой, принявший мученическую кончину в начале III века от Рождества Христова, получил от Церкви наименование Целителя. Святой Пантелеймон является одним из самых почитаемых святых во всем христианском мире. Его память празднуется 9 августа.

Святой великомученик и целитель Пантелеймон был казнен за исповедование христианства во время правления императора Максимиана. Впоследствии частицы мощей святого разошлись по миру. Его честная глава, отсеченная за веру, хранится в Русском Свято-Пантелеймоновом монастыре на Святой горе Афон, еще частицы - в некоторых других афонских монастырях - Великой Лавре, Ватопеде, Хиландаре, Кутлумуше, Филофее, Симонопетре. В России же иконы с частицами мощей святого Пантелеймона есть всего в нескольких храмах, в основном в Москве и Санкт-Петербурге.

Вот почему прибытие в Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова этой святыни, написанной великими афонскими молитвенниками и освященной ими у главной части мощей святого великомученика, станет одним из главных событий этого года. Вне всякого сомнения, многие тысячи людей придут в главный храм Мордовии, чтобы поклониться и приложиться с молитвой к образу святого целителя Пантелеймона и частице его святых мощей, которые пробудут здесь чуть более трех недель. Наверняка приедут и паломники из других регионов.

Перед образом ежедневно будут совершаться молельные пения с чтением Акафиста целителю Пантелеймону. Все это время икона с ковчежцем будет находиться на главном аналое собора, после чего ее провезут по благочиниям Саранской епархии.



