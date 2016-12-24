Волонтеры Мордовии подвели итоги регионального форума «Мордовия - территория социальных инициатив»

Со 2 по 10 октября в республике проходил региональный форум «Мордовия - территория социальных инициатив». На пресс-конференции 14 октября руководители по различным направлениям волонтерской деятельности РМ рассказали о результатах проделанной работы

Региональный форум «Мордовия - территория социальных инициатив» прошел в пяти районах республики: Рузаевке, Краснослободске, Ковылкине, Чамзинском районе и Ромоданове.

- Мероприятие проводилось в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», - отметила заместитель министра спорта, молодежной политики и туризма РМ Елена Мирошкина. - В этот проект входят различные мероприятия, связанные с волонтерской добровольческой деятельностью. Я хочу отметить, что в Республике Мордовия на данный момент покрытие волонтерскими отрядами составляет 70% всех общеобразовательных школ и учреждений. Это действительно большой показатель. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы данное направление развивалось.

Участниками форума стали более 1000 человек, среди них: школьники, учащиеся образовательных организаций общего и профессионального образования, педагоги, представители администрации и органов власти, организаторы добровольческой деятельности.

- Все участники форума прошли два этапа. Первый - это дистанционная игра с девятью станциями, где ребята познакомились с направлениями волонтерской деятельности и общественными организациями. Во втором этапе форума ребята приняли участие в акции «1000 добрых дел». Эта акция проходила по 4 основным направлениям: медицинское волонтерство (ребята помогали в фельдшерско-акушерских пунктах, поликлиниках), экологическое добровольчество (в каждом районе, где проходил форум, было высажено не менее 100 саженцев деревьев), гражданско-патриотическое (посещение и помощь ветеранам войны), культурное (оказание помощи музеям, библиотекам, уборка культурно-исторических памятников), - рассказала начальник отдела по развитию добровольческой деятельности Валерия Дементьева.

По результатам форума было высажено более 500 саженцев ели, оказана помощь ветеранам, восстановлено 8 исторических объектов.

- Выезжая на данный форум, мы общались с ребятами, пытаясь получить обратную связь, - отметила региональный координатор направления «Волонтеры культуры» Динара Рахматулина. - Сейчас мы формируем сообщество активных граждан, которые либо уже занимаются волонтерской деятельностью в сфере культуры, либо им это интересно, и они хотели бы принять участие. Направление очень широкое и охватывает практически всю нашу жизнь, так как культурой можно назвать все, что нас окружает: это бережное отношение к своему здоровью, сохранение культурного наследия, наши традиции и так далее. Для нас было важно донести суть данного направления, рассказать о том, чем мы занимаемся, и привлечь как можно больше ребят в нашу команду. В рамках добрых дел мы посещали места, которые имеют культурно-историческую ценность, занимались облагораживанием этих территорий. И самое важное, что ребята вовлекались в эту деятельность и им, к примеру, не казалось зазорным убрать листву. Они понимали, в чем ценность этого места.

- У детей действительно горели глаза. Мы ходили по адресам, были как в квартирах, так и в домах. У нас были очень активные бабушки, - поделилась результатами руководитель направления «Волонтеры Победы» Ярослава Завалихина. - Мы оказывали помощь в уборке придомовых территорий, разговаривали, пили чай, рассказывали истории. Посещая ребенка войны, я видела огоньки в глазах ребят, слезы и настоящее желание помочь. Я считаю, что данный форум и эти выезды прошли очень продуктивно.

- Ребята заинтересованы в волонтерской деятельности - это радует. Об этом говорят первые плоды нашего форума, к примеру, высаженные аллеи, - отметила руководитель экологического направления Виктория Озеркина. - А после мне позвонили представители Чамзинского района с просьбой о встрече, так как у ребят уже есть определенные проекты по разделению мусора.

- Мы стараемся привлекать как можно больше молодых людей к волонтерской деятельности. И сейчас идем к тому, чтобы у каждого желающего появилась электронная волонтерская книжка, в которой будут фиксироваться их опыт и достижения в сфере добровольчества, - добавила заместитель министра спорта, молодежной политики и туризма РМ Елена Мирошкина.

Чтобы завести электронную волонтерскую книжку, необходимо пройти регистрацию на сайте добровольцыроссии.рф, а после заполнить специальную форму, внести свои паспортные данные. На этом же портале можно узнать полезные сведения и последние новости о волонтерской деятельности. Отметим, что личная книжка волонтера не только позволяет фиксировать все достижения добровольца, но и дает несколько ощутимых бонусов. Так, при поступлении в некоторые вузы за волонтерский опыт добавляют к баллам за ЕГЭ дополнительные баллы. В Мордовии на данный момент МГУ имени Огарева при наличии волонтерской книжки начисляет абитуриенту 2 балла. Кроме того, волонтерская книжка может стать дополнительной рекомендацией при трудоустройстве на работу, пригодится она и при отборе на крупные добровольческие мероприятия с большим количеством желающих принять в них участие.

Юлия Емельянова