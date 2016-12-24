3,5 года за банку черной икры получил 27-летний житель Мордовии Виталий Сутулов

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Приговор мужчине огласил Ленинский районный суд Саранска. Согласно материалам дела, 27-летний Виталий Сутулов похитил из магазина «Спар» на Светотехстрое банку черной осетровой икры.
Стоимость деликатеса составляла чуть больше четырех с половиной тысяч рублей. Кто похитил из магазина дорогостоящий продукт, выяснилось при просмотре записей с камер видеонаблюдения, сотрудники торговой точки передали заявление в полицию. Стражи порядка «вычислили» воришку и отправились изымать похищенное. Кстати, распечатать добычу мужчина не успел - его задержали. На Сутулова завели уголовное дело за кражу. К нему добавились и совершенные ранее эпизоды магазинных краж - «Спар» на Коваленко стал не единственным местом, где «орудовал» Сутулов. Мужчина также похитил другие товары в «Спаре» на Юго-Западе. Кроме того, там он оказал сопротивление сотрудникам охраны торговой точки. Как результат - два уголовных дела, объединенные в одно. Несмотря на раскаянье подсудимого, суд вынес ему обвинительный приговор за «кражу» и за «грабеж». Виталий Сутулов получил 3,5 года колонии особого режима.
Впрочем, несмотря на свои относительно молодые годы, Сутулов успел ранее уже дважды побывать за решеткой. Шесть лет назад он сел в первый раз также за грабежи - вместе с приятелем они нападали в безлюдных местах на жителей Саранска (главным образом, атаковали пожилых женщин), избивали и отбирали сумки. А во второй раз Сутулов загремел на зону за хищение ювелирных изделий из квартиры на первом этаже жилого дома. Жильцы беспечно оставили распахнутым окно, через которое парень и проник в квартиру.
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