Новая жертва высоток на Коммунистической

60-летняя женщина выпала из окна 6-го этажа

2 октября республику привела в ужас трагедия на Коммунистической. Из окна квартиры на 6-м этаже дома № 15 выпала пожилая женщина. Фотографии с места происшествия в считаные минуты облетели социальные сети и средства массовой информации. На снимках - окровавленное тело упавшей с большой высоты жительницы города.

Первыми свидетелями случившегося стали сотрудники отделения банка, расположенного в этом же доме. Их внимание привлек раздавшийся грохот на улице под окнами. Когда они вышли посмотреть, что случилось, глазам банкиров предстало страшное зрелище - на пандусе находилось бездыханное тело женщины. Далее разбираться в случившемся стали следователи Следственного комитета по РМ. Погибшей жительнице Саранска было 60 лет, до выхода на пенсию она работала в городской столовой, проживала на ТЭЦ-2.

В квартире на улице Коммунистической пенсионерка оказалась не случайно - здесь снимает жилье ее дочь. Женщина регулярно приезжала к ней в гости понянчиться с внуками. Так было и в тот роковой день.

Семья собралась в тесном кругу - дочь занималась домашними делами, а мать возилась с ребятней. Однако в какой-то момент девушка вышла из комнаты, оставив бабушку наедине с детьми. А когда вернулась, то уже не нашла ее на месте. Воспользовавшись отсутствием дочери, пожилая женщина вышла на балкон и сделала смертельный шаг в никуда. Известно, что погибшая тяжело болела, возможно, это и подтолкнуло ее к столь радикальному решению, однако в точных причинах трагедии предстоит разобраться следователям.

Напомним, высотки на этой улице помнят не один суицид. Несколько лет назад с 11-го этажа там упал 34-летний мужчина. Азизбек Абдурахмонов был найден мертвым утром 1 июня 2015 года у того же дома № 15. По уточненным данным, он выбросился с балкона после ссоры с возлюбленной - она даже не пустила его в квартиру.

В феврале 2016-го с крыши дома № 23 шагнула вниз 14-летняя девочка. Новость о гибели подростка долгие месяцы была на слуху у республиканской общественности. Известно, что на роковой шаг девочку толкнула неразделенная любовь. За час до гибели она призналась в чувствах 15-летнему юноше, но парень не ответил ей взаимностью. Школьница училась в гимназии № 12 и была всесторонне развитым ребенком. В тот день мать девочки была в театре. Возвращаясь домой, она обнаружила тело погибшей дочери одной из первых.



