Благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» по всей Мордовии благоустраиваются дворы

Репортер

Благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» по всей Мордовии благоустраиваются дворы. Инсар не стал исключением. Приводятся в порядок придомовые территории по заявкам жителей. Кроме этого Инсарская школа номер 1 получила обновленную спортивную площадку. Какие дворы получили обновление и что было отремонтировано для школы, вы узнаете из нашей рубрики «Национальный проект».


https://ntm13.ru/news/blagodarya-nacionalnomu-proektu-zhilyo-i-gorodskaya-sreda-po-vsej-mordovii-blagoustraivayutsya-dvory/

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