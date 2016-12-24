Социальный фокус национальных проектов
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
Благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» по всей Мордовии благоустраиваются дворы. Инсар не стал исключением. Приводятся в порядок придомовые территории по заявкам жителей. Кроме этого Инсарская школа номер 1 получила обновленную спортивную площадку. Какие дворы получили обновление и что было отремонтировано для школы, вы узнаете из нашей рубрики «Национальный проект».
https://ntm13.ru/news/blagodarya-nacionalnomu-proektu-zhilyo-i-gorodskaya-sreda-po-vsej-mordovii-blagoustraivayutsya-dvory/
В Саранске по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) состоялось обсуждение реализации национальных...
Сотрудники ДПС межмуниципального отдела МВД «Ардатовский» - 37-летний Сергей Бикеев и 39-летний Сергей Раимов - были признаны виновными в...
В современном мире люди потребляют вещей и услуг гораздо больше, чем в прежние времена. Зачастую это приводит к тому, что на свалках оказываются...
Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка
В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа
В деле о перевернувшемся от урагана остановочном павильоне и смерти кладовщицы детского санатория произошел неожиданный поворот
C 1 ноября в нескольких пилотных регионах России попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не прибегая к вызову...
2 сентября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии двух новых школ республики
В ходе рабочей поездки в Теньгушевский район Глава Мордовии Владимир Волков сделал ряд серьезных заявлений, касающихся планов дальнейшего...
Исправно платившие за услуги ЖКХ жители Саранска неожиданно для себя могли остаться без газоснабжения