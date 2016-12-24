Благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда» по всей Мордовии благоустраиваются дворы. Инсар не стал исключением. Приводятся в порядок придомовые территории по заявкам жителей. Кроме этого Инсарская школа номер 1 получила обновленную спортивную площадку. Какие дворы получили обновление и что было отремонтировано для школы, вы узнаете из нашей рубрики «Национальный проект».



https://ntm13.ru/news/blagodarya-nacionalnomu-proektu-zhilyo-i-gorodskaya-sreda-po-vsej-mordovii-blagoustraivayutsya-dvory/