На должность директора Департамента финансов Администрации городского округа Саранск назначена Елена Синицина

С 16 сентября текущего года директором Департамента финансов Администрации городского округа Саранск назначена Елена Николаевна Синицина, возглавлявшая ранее Управление экономики мэрии.

Она родилась в Саранске в 1978 году. Елена Николаевна имеет два высших образования. Окончила МГУ им. Н.П. Огарева по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в 2001 году экономистом отдела активно-пассивных операций ОАО «Актив Банк». В 2003 году переведена на должность заместителя начальника отдела. В этом же году была принята ведущим экономистом в отдел обслуживания корпоративных клиентов ОАО «Мордовпромстройбанк». За 14 лет работы в этой организации Елена Николаевна трудилась на различных должностях. На момент перехода в Администрацию городского округа Саранск занимала пост заместителя председателя правления ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк». С августа 2017 года и до назначения директором Департамента финансов занимала должность начальника Управления экономики Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации.

Награждена Почетной грамотой Государственного собрания Республики Мордовия, памятной медалью «За вклад в проведение чемпионата мира по футболу».

Воспитывает дочь.



