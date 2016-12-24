На должность директора Департамента финансов Администрации городского округа Саранск назначена Елена Синицина

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С 16 сентября текущего года директором Департамента финансов Администрации городского округа Саранск назначена Елена Николаевна Синицина, возглавлявшая ранее Управление экономики мэрии.
Она родилась в Саранске в 1978 году. Елена Николаевна имеет два высших образования. Окончила МГУ им. Н.П. Огарева по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция».
Трудовую деятельность начала в 2001 году экономистом отдела активно-пассивных операций ОАО «Актив Банк». В 2003 году переведена на должность заместителя начальника отдела. В этом же году была принята ведущим экономистом в отдел обслуживания корпоративных клиентов ОАО «Мордовпромстройбанк». За 14 лет работы в этой организации Елена Николаевна трудилась на различных должностях. На момент перехода в Администрацию городского округа Саранск занимала пост заместителя председателя правления ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк». С августа 2017 года и до назначения директором Департамента финансов занимала должность начальника Управления экономики Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации.
Награждена Почетной грамотой Государственного собрания Республики Мордовия, памятной медалью «За вклад в проведение чемпионата мира по футболу».
Воспитывает дочь.
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