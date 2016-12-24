В Саранске подвели итоги реализации четырехсторонних соглашений о взаимодействии и деятельности народных дружин

4 сентября состоялось заседание штаба по координации деятельности народных дружин на территории городского округа Саранск, которое провела руководитель штаба по координации деятельности народных дружин на территории городского округа Саранск Ирина Объедкина. В мероприятии также принял участие заместитель министра юстиции Республики Мордовия Дмитрий Исайкин.

Основным вопросом для обсуждения стал ход реализации четырехсторонних соглашений о взаимодействии между Администрацией городского округа Саранск, УМВД России по г.о. Саранск, МРОО «Отряд правопорядка» и народными дружинами по организации и проведению совместной деятельности по обеспечению охраны общественного порядка, предупреждению и пресечению преступлений и административных правонарушений на территории городского округа Саранск.

По информации врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по г.о. Саранск Дениса Чичерина, за 8 месяцев текущего года сотрудниками полиции совместно с членами общественного объединения правоохранительной направленности МРОО «Отряд правопорядка» выявлено 325 административных правонарушений, члены «Отряда правопорядка» проходили в качестве свидетелей по сбору материала по ст. 319, 228 УК РФ, принимали участие в тактико-специальных учениях. Совместно с участковыми уполномоченными полиции УМВД России по городскому округу Саранск проведена 261 профилактическая беседа с лицами, состоящими на профилактических учетах в ОВД, проведено 478 мероприятий по охране общественного порядка совместно с сотрудниками ОБ ППСП УМВД России по г.о. Саранск.

Членами народных дружин «Дозор» и «Гражданская позиция» осуществлено 34 выхода на патрулирование по охране общественного порядка совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, также члены народных дружин приняли участие в проведении 24 оперативно-профилактических мероприятий на административных участках совместно с участковыми уполномоченными полиции.

По итогам заседания штаба Управлению Министерства внутренних дел России по городскому округу Саранск было рекомендовано при планировании направлений следования нарядов патрульно-постовой службы полиции с народными дружинниками учитывать необходимость соблюдения баланса маршрутов массового следования экскурсий и туристских групп и наиболее криминогенных улиц города, а также проработать вопрос выхода народных дружинников на обеспечение охраны правопорядка совместно с сотрудниками полиции три дня в неделю.



