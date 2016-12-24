В Саранске 27 июля на отдельных участках улиц будет временно ограничено движение транспортных средств

В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период подготовки и проведения в рамках чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезона 2019 - 2020 годов матча между ФК «Тамбов» и ФК «Спартак» (Москва) на стадионе «Мордовия Арена»

с 13:00 до 20:00 27 июля, в целях организации пешеходного движения на стадион «Мордовия Арена», будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:

по ул. Коммунистической от пр. Ленина до ул. Волгоградской,

по ул. Волгоградской от ул. Коммунистической до ул. Короленко,

по проспекту Ленина от ул. Советской до ул. Коммунистической,

по проспекту Российской Армии.

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб.

С 13:00 до 20:00 27 июля будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:

по ул. Рабочей на участках от ул. Советской до ул. Коммунистической и от ул. Коммунистической до дома № 34 по ул. Рабочей,

по ул. Володарского от ул. Советской до ул. Коммунистической.

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также транспортные средства, собственниками (владельцами) которых являются физические лица, зарегистрированные в жилых домах, расположенных на указанных участках улиц;

на участке дороги от ул. Крупской до ул. Коммунистической (выезд с кольцевой развязки на ул. Коммунистическую).

С 13:00 до 20:00 27 июля будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств

по дублерам ул. Севастопольской от дублера ул. Кочкуровской до проезда вдоль реки Тавла (четная и нечетная стороны).

Исключение составят общественный транспорт, транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также транспортные средства, собственниками (владельцами) которых являются физические лица, зарегистрированные в жилых домах, расположенных на участках указанных улиц, и на улицах, пересекающихся с участками этих улиц.

В день проведения футбольного матча между командами «Тамбов» - «Спартак» изменятся схемы движения общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и «газели» изменят свои маршруты движения с 13:00 27 июля.

Автобусные маршруты №№ 1, 7, 13, 17, 29, 31, 32, 40, следующие по проспекту Ленина и улице Коммунистической, будут перенаправлены по улицам Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычным маршрутам.

Автобусные маршруты №№ 15, 16, 28, 37, 44, 45 проследуют по ул. Полежаева, проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова, Севастопольской и далее по действующим маршрутам.

Автобусные маршруты №№ 19, 22, 35 будут следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова с выходом на улицу А. Невского и далее по действующим маршрутам.

Автобусные маршруты №№ 36, 38 будут следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова с выходом на улицу Севастопольскую и далее по действующим маршрутам.

Автобусный маршрут № 5 будет осуществлять движение без заезда во 2-й микрорайон жилого комплекса «Юбилейный».

Автобусы по маршруту № 6 будут заменены на троллейбусы с 6 часов утра.

Автобусный маршрут № 8 будет следовать по улицам Осипенко, А. Невского, Серова, Б. Хмельницкого с выходом на проспект Ленина и далее по привычному маршруту.

Автобусный маршрут № 20 вместо улиц Московской и Рабочей будет следовать по улице Севастопольской с выходом на привычный маршрут - улицу Волгоградскую.

Автобусный маршрут № 27 проследует по улицам Косарева, Т. Бибиной, проспекту 70 лет Октября, Севастопольской, А. Невского, Осипенко.

С 6:00 27 июля троллейбусы по маршруту № 5 будут заменены на автобусы. Схему движения маршрут № 5 изменит с 13:00 и проследует от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Полежаева, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по действующему маршруту.

С 6:00 будет приостановлена работа троллейбусного маршрута № 15 и автобусного маршрута № 14. Вместо автобусного маршрута № 14 будет усилена работа троллейбусного маршрута № 13.

После матча жители Саранска до своего места жительства смогут добраться на общественном транспорте с остановок по улице Полежаева и улице Коммунистической, а также на специальных автобусах с улицы Севастопольской на пересечении с проспектом Российской Армии, которые проследуют на Химмаш, Светотехстрой и Юго-Запад (отправление специальных автобусов будет осуществляться с 18.30 до 19.30).