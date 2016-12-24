В Администрации города в очередной раз обсуждались результаты мониторинга пассажиропотока на новом автобусном маршруте №5

Начальник Транспортного управления Саранска Игорь Белорунов сообщил, что 22 июля заканчивается прием заявок от перевозчиков по объявленному конкурсу по маршруту Юбилейный - Центр, которому присвоен № 33. «До окончания приема остались считаные дни, однако ни от одного перевозчика заявки на участие в конкурсе не поступили», - сказал Игорь Белорунов.

Кроме того, продолжается мониторинг заполняемости автобусного маршрута № 5, связывающего микрорайон «Юбилейный», юго-западную часть Саранска и Химмаш. «Пассажиропоток очень низкий, - с сожалением констатировал Игорь Белорунов. - За оборотный рейс насчитывается от 5 до 14 пассажиров, в редком случае - до 22 человек. Причем в самом «Юбилейном» в автобус садятся и выходят из него единицы. Пассажиры высказали пожелание, которое поддержал и перевозчик. Предлагается изменить маршрут на обратном направлении с Юго-Запада. Если в настоящее время автобус № 5 после улицы Ульянова следует по улице Гагарина с выездом на улицу Невского, то перевозчик предлагает в обратном направлении следовать по улицам Ульянова, Энгельса, а затем - по проспекту 50 лет Октября с выходом на улицу Невского и на прежний маршрут. Речи о том, что автобус не будет заезжать в «Юбилейный», нет. Такие изменения в маршрут хоть каким-то образом поддержат перевозчика», - отметил Игорь Белорунов.

Мэр города согласился на частичное изменение автобусного маршрута № 5. «Заезд в микрорайон «Юбилейный» был обязательным условием создания маршрута. Работайте с перевозчиками, и нужно думать уже над тем, чтобы наше муниципальное предприятие закупало автобусы малой вместимости, - заметил Петр Тултаев. - Все чаще возникает в них потребность».