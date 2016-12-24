В Администрации города в очередной раз обсуждались результаты мониторинга пассажиропотока на новом автобусном маршруте №5

«Звери так не делают!»
Родственники убитой Александры Шапошниковой потребовали взыскать с Олега Мышадаева миллион рублей
Родственники убитой Александры Шапошниковой потребовали взыскать с Олега Мышадаева миллион рублей
Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...
«С 1 июля стоимость проезда при бесконтактной оплате с использованием электронной карты в муниципальных автобусах и троллейбусах составит 20...
Покупка «таблеток для похудения» обернулась для жительницы Рузаевки потерей 730 тысяч рублей
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
Страшная авария произошла 5 июля в Большеберезниковском районе. Мотоциклист на «Урале» с тремя пассажирами столкнулся с многотонным...
Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя