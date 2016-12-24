19-летний студент получил полтора года колонии за нападение с ножом на иностранца

Любовь с увечьями
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Покупка «таблеток для похудения» обернулась для жительницы Рузаевки потерей 730 тысяч рублей
Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе
Химмашевский браток ответил за преступления десятилетней давности
Традиционно с 1 июля происходит повышение тарифов на коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу к коммунальным услугам относятся:
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов
Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве
Суд оштрафовал экс-главу Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Александра Федонина за использование служебных полномочий в...