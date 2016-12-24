19-летний студент получил полтора года колонии за нападение с ножом на иностранца

В Саранске вынесен приговор 19-летнему студенту техникума. Он признан виновным в причинении тяжких телесных повреждений гражданину иностранного государства.

Как сообщают в МВД по РМ, в начале марта в кальян-баре отдыхали две компании молодых людей. На почве внезапно возникших неприязненных отношений, связанных с футбольными пристрастиями каждой из групп, между ними возникла ссора, в ходе которой осужденный нанес несколько ударов ножом в живот 27-летнему студенту университета, гражданину иностранного государства. Молодой человек был госпитализирован в реанимационное отделение одной из больниц Саранска. Проведенной судебно-медицинской экспертизой установлено, что колото-резаное ранение брюшной полости повлекло за собой тяжкий вред здоровью потерпевшего.

В ходе судебного разбирательства свою вину в содеянном осужденный полностью признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.