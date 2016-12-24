В Саранске 80-летний мужчина погиб при попытке спуститься с третьего этажа на простынях

В Саранске проводится проверка по факту обнаружения тела 80-летнего пенсионера. Мужчина погиб при попытке спуститься с третьего этажа на простынях.

Как стало известно «ВС», трагический случай произошел 12 июля в доме № 19 по улице Лихачева. Ночью жилец одной из квартир решил спуститься из окна третьего этажа на простынях. По предварительной информации, мужчина страдал психическим заболеванием. Связав несколько простыней, он опустил их из окна и попытался спуститься вниз. По всей видимости, узлы оказались очень некрепкими и не выдержали веса тела. Мужчина упал на землю. Травмы, полученные при падении, оказались несовместимыми с жизнью. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.