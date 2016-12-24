В Саранске 80-летний мужчина погиб при попытке спуститься с третьего этажа на простынях

Воздушная тревога
Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?
Что поможет улучшить качество атмосферного воздуха в Саранске?
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Троицу - один из самых почитаемых православных праздников в Мордовии - традиционно отметили с размахом. Массовые народные гулянья прошли...
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
Директор ГУК Пролетарского района получил условный срок за неуплату налогов на 29 миллионов рублей
Родственники убитой Александры Шапошниковой потребовали взыскать с Олега Мышадаева миллион рублей
В России передумали делить водителей на любителей и профессионалов
Каждый год работающий человек уходит в отпуск. Большинство людей готовятся к отпуску заранее - откладывают деньги, тщательно выбирают место...
Откусивший сожительнице нос 21-летний Олег Мышадаев через полтора года забил девушку молотком
Александр Проханов - о русской мечте и мордовском колдовстве