В течение шести лет в Мордовии приведут в порядок свыше тысячи километров автодорог

Перспективы модернизации региональных автомагистралей рассматривались 26 июня в Кремле на заседании Государственного Совета РФ по вопросам развития сети автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения. Речь шла, в частности, об определении реальных цен на ремонтно-строительные работы, организации освещения на опасных участках, регулировании проезда тяжеловесных машин, предупреждении ДТП, приведении в нормативное состояние мостов и путепроводов. Как отметил Президент страны Владимир Путин, соответствующие цели и задачи подробно изложены в национальных проектах. А для достижения системных перемен нужны реалистичные и долгосрочные решения, учитывающие специфику субъектов.

В Мордовии, например, работы обойдутся в 17,5 млрд рублей, в том числе в 2,3 миллиарда - в текущем году. В порядок предстоит привести 1068 километров автодорог, из них 101 км - в Саранской городской агломерации (куда входит и Рузаевка) и 967 км - в районах республики. Благодаря этому доля отвечающих всем требованиям магистралей увеличится с 27,7 до 50 процентов.

Еще одна актуальная тема - ремонт мостов. В России на сегодняшний день 3505 сооружений находится в аварийном или предаварийном состоянии. Для исправления ситуации требуется, по предварительным расчетам, выполнить работ на 292 миллиарда рублей. В нашей же республике, по данным минстроя РМ, 9 из 347 мостов признаны аварийными, 12 находятся в предаварийном состоянии, 172 - в неудовлетворительном (то есть их пропускная способность частично ограничена).

Как подчеркнул в своем выступлении Владимир Волков, при подготовке к заседанию республика внесла конкретные предложения по этому и другим вопросам. В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» разработана его региональная составляющая, обсуждение которой проходило на публичных слушаниях в муниципальных образованиях. После этого был утвержден план конкретных мероприятий на ближайшие шесть лет. Что же касается ремонта мостов и искусственных сооружений, то сам факт утверждения такой программы позволяет приступить к предварительной проработке проектно-сметной документации. «Отрадно, что столь важная и злободневная для территорий проблема нашла свое отражение на заседании Госсовета и получила поддержку Президента страны», - сказал Глава Мордовии.