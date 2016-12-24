В 2018 году мордовские врачи зарабатывали в среднем по 46,48 тысячи рублей в месяц

Репортер

Такие данные озвучил на последней сессии республиканского парламента вице-премьер Алексей Симонов. По словам руководителя финансового ведомства в Мордовии, среднемесячный доход от трудовой деятельности составил по итогам прошлого года 23 тысячи 273 рубля. Средняя заработная плата работников организаций (включая объекты малого предпринимательства) выросла по сравнению с 2017 годом на 8,4 процента, или до 26 тысяч 719 рублей. При этом сохранились достаточно низкие темпы инфляции - 101,9%, а уровень безработицы не превысил 0,86 процента.
Самое пристальное внимание было уделено выполнению «майского» указа Президента страны. В том числе - в части достижения сопоставимого соотношения зарплат бюджетников и среднего размера величины трудового дохода. Всего на эти цели (с учетом межбюджетных трансфертов) в 2018 г. направлено 13,77 млрд рублей. Педагоги дошкольных учреждений получали в среднем по 21308 рублей, социальные работники - 23314 руб., работники общеобразовательных учреждений - 23479 руб., врачи - 46481 руб. и научные сотрудники - по 46597 руб. ежемесячно.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Секс-вербовка»

Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе

Дитя без глаза

В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте

Cтрашные взрывы в Дзержинске

Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии

Капитально влетели

В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек

Конкурс красоты

№26  Алина

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу