В 2018 году мордовские врачи зарабатывали в среднем по 46,48 тысячи рублей в месяц

Такие данные озвучил на последней сессии республиканского парламента вице-премьер Алексей Симонов. По словам руководителя финансового ведомства в Мордовии, среднемесячный доход от трудовой деятельности составил по итогам прошлого года 23 тысячи 273 рубля. Средняя заработная плата работников организаций (включая объекты малого предпринимательства) выросла по сравнению с 2017 годом на 8,4 процента, или до 26 тысяч 719 рублей. При этом сохранились достаточно низкие темпы инфляции - 101,9%, а уровень безработицы не превысил 0,86 процента.

Самое пристальное внимание было уделено выполнению «майского» указа Президента страны. В том числе - в части достижения сопоставимого соотношения зарплат бюджетников и среднего размера величины трудового дохода. Всего на эти цели (с учетом межбюджетных трансфертов) в 2018 г. направлено 13,77 млрд рублей. Педагоги дошкольных учреждений получали в среднем по 21308 рублей, социальные работники - 23314 руб., работники общеобразовательных учреждений - 23479 руб., врачи - 46481 руб. и научные сотрудники - по 46597 руб. ежемесячно.