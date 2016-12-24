В 2018 году мордовские врачи зарабатывали в среднем по 46,48 тысячи рублей в месяц

Отпуск, море, аферисты
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
За жилье на морском побережье жители Мордовии перевели мошенникам около 100 тысяч рублей
Арестованы очередные подозреваемые по делу о проституции в стриптиз-клубе
Как дело о наркотиках может фактически уравнять в статусе обвиняемого и следователя
Мэр Саранска откровенно рассказал о проблеме неприятного запаха в городе
Дело о взятке помощника Дубравного прокурора рассмотрят в Верховном суде РМ
В России предлагают запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД и разрешить обжалование штрафов по электронной почте
Саранск вновь испытал околофутбольную эйфорию
Уроженка Саранска Татьяна Рогожина рассказала о том, что происходило в городе во время ЧП на «тротиловом» предприятии
Жители Саранска потеряли миллионы рублей, пытаясь заработать на фондовом рынке
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек