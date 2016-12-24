Более 20 млн россиян уже пользуются простой электронной подписью при получении посылок и писем

Будем жить?!
Показатель заболеваемости онкологией в Мордовии один из самых высоких в стране
В Мордовии обладателей такой подписи уже почти 100 тыс. человек. При помощи сервиса они могут получать регистрируемые почтовые отправления без извещений и документов. Процесс выдачи отправлений занимает не более 30 секунд.
На сегодняшний день более 75% всех регистрируемых отправлений Почта России выдает с использованием простой электронной подписи. Подключить сервис можно на официальном сайте Почты России, в мобильном приложении или отделении почтовой связи. С помощью простой электронной подписи выдача отправлений происходит по упрощённой процедуре без документов: по коду из смс или push-уведомления.
В Мордовии современным сервисом получения регистрируемых почтовых отправлений пользуется порядка 100 тыс. жителей республики. Только в этом году с помощью простой электронной подписи выдано около 450 тыс. почтовых отправлений, а это более 80% от общего количества посылок и заказных писем, полученной клиентами почтовых отделений региона.
«В 2019 году Почта России продолжит развивать функциональность и доступность сервисов в онлайн каналах. Цифровизация традиционных почтовых продуктов и услуг позволит сократить время обслуживания, а также сделать посещение отделений почтовой связи максимально комфортным», – отметил заместитель генерального директора Почты России Михаил Волков.
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