В филиале Кадастровой палаты по Республике Мордовия обсудили меры по борьбе с коррупцией

Капитально влетели
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В филиале Кадастровой палаты по Республике Мордовия состоялось межведомственное совещание, на котором были обсуждены меры по борьбе с коррупционными проявлениями.
Перед работниками кадастра выступил помощник прокурора Пролетарского района городского округа Саранск Антон Миняев. Он рассказал о профилактических мерах, предпринимаемых прокуратурой в борьбе с этим явлением, о законодательных инициативах, о работе правоохранительных органов по данному направлению. Успешная борьба с коррупцией – это одна из основ социального развития общества, она строится на принципах справедливости и равенства перед законом.
Выступившие на совещании директор филиала Александр Пыков и руководитель регионального отделения Ассоциации юристов РФ заслуженный юрист России Иван Филимонов отметили, что борьба с коррупцией является одной из приоритетных задач Кадастровой палаты. В учреждении для предотвращения различных коррупционных проявлений выстроена система профилактических мер. Для сотрудников филиала регулярно проводятся разъяснительные семинары и консультации по действующему законодательству в сфере противодействия коррупции.
Было отмечено, что наиболее действенным способом противодействия коррупционным проявлениям является работа по обеспечению доступности оказания государственных услуг Росреестра, создание прозрачной, качественной системы в учетно-регистрационной сфере. Поэтому в Кадастровой палате уделяется особое внимание развитию бесконтактных технологий, при использовании которых граждане и юридические лица получают услуги через Интернет и многофункциональные центры.
В Саранске за аферы с материнским капиталом на 10 миллионов рублей на скамью подсудимых сядут три десятка человек
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