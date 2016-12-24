Петр Тултаев: «Не мы пришли с мечом, но к нам пришли с мечом. И от меча же погибли»

В Саранске 22 июня прошли торжественно-траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

В этот памятный для всей Российской Федерации день на площади Победы в Саранске собрались ветераны Великой Отечественной войны, воины Вооруженных сил, учащиеся школ и горожане.

К монументу воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, венки от Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова, Государственного собрания Республики Мордовия, Правительства Республики Мордовия, аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ПФО, Совета депутатов и Администрации городского округа Саранск возложили Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков, Председатель Государственного собрания Республики Мордовия Владимир Чибиркин, руководитель Администрации Главы Республики Мордовия Андрей Богатов, председатель Совета депутатов г.о. Саранск Николай Бурнайкин и Глава городского округа Саранск Петр Тултаев, а также представители правоохранительных органов и общественных объединений.

Память погибших защитников Отечества почтили минутой молчания.

В этом году во всех регионах Российской Федерации проходит военно-патриотическая акция «Горсть памяти», посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Инициатором проведения акции выступило Министерство обороны Российской Федерации.

С мест захоронений воинов собранная в солдатские кисеты земля будет помещена в гильзы артиллерийских снарядов, которые затем с воинскими почестями будут установлены в историко-мемориальном комплексе парка «Патриот».

В акции «Горсть памяти» 22 июня на площади Победы в Саранске приняли участие военный комиссар Республики Мордовия Игорь Тихомиров, заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Галина Лотванова, Глава городского округа Саранск Петр Тултаев и представители ветеранских организаций.

Петр Тултаев в своем выступлении подчеркнул, что никому не удастся переписать историю нашей страны. «Более 27 миллионов человеческих жизней унесла эта жестокая война. Вдумайтесь! Произносить-то страшно! Ведь это не просто цифры, это - человеческие жизни! И зачастую молодые, юные жизни. Сейчас предпринимаются попытки переписать нашу историю в том смысле, что виновата не фашистская Германия, а Советский Союз. Но историческая правда состоит в том, что фашизм и фашисты пришли из Европы - Германии. И нам, жителям нашей страны, вам, дорогие ребята, не должно быть стыдно за нашу историю. Не мы пришли с мечом, но к нам пришли с мечом. И от меча же погибли. Будем достойны памяти своих дедов, прадедов и отцов! 22 июня, как и 9 мая, - это наша история, это священная историческая память», - сказал Петр Тултаев.

Мероприятия по забору земли с мест захоронений в Саранске и 9 районах Республики Мордовия прошли 21 июня. В полдень в День памяти и скорби на площади Победы земля с мест захоронений была передана военному комиссару Республики Мордовия Игорю Тихомирову.