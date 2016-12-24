Жители Мордовии могут оценить качество и доступность государственных услуг на сайте «Ваш контроль»

Приговор по делу о смертельном ДТП с пассажирской «Газелью»
Чамзинский районный суд вынес приговор по делу о резонансном ДТП на трассе Саранск - Сурское - Ульяновск в октябре прошлого года. Тогда...
В Республике Мордовия, как и в других регионах страны, государственные услуги Росреестра являются одними из самых востребованных среди граждан. Об этом свидетельствует и постоянно растущий поток запросов в филиал Кадастровой палаты. При этом заявители могут не только получать необходимые сведения, но и напрямую влиять на качество предоставляемых услуг, объективно оценивать работу учреждения.
Такую возможность жителям республики предоставляет сайт «Ваш контроль», где можно дать оценку работе государственных органов по различным аспектам. В числе таких критериев – затраченное время на получение услуги, компетентность и вежливость сотрудников, комфортность помещения, доступность информации о порядке предоставления государственных услуг. К системе мониторинга качества государственных услуг подключены не только Кадастровая палата и Росреестр, но и другие ведомства, а также все объекты сети многофункциональных центров.
В настоящее время среднее значение выставленных оценок по деятельности Кадастровой палаты по Республике Мордовия составляет 4,82 по пятибалльной шкале, что красноречиво говорит о позитивном отношении жителей региона к качеству и доступности оказываемых госуслуг.
Чтобы оставить свой отзыв о работе Кадастровой палаты по Республике Мордовия, нужно войти с помощью учетной записи портала госуслуг, выбрать в списке организаций филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия и оценить полученную услугу по представленным критериям. Также на сайте «Ваш контроль» можно оставлять свои отзывы и замечания, вносить предложения и пожелания по улучшению качества работы учреждения. Таким образом, жители Мордовии могут своим непосредственным участием помочь сделать процесс оказания государственных услуг более удобным и эффективным.
Чамзинский районный суд вынес приговор по делу о резонансном ДТП на трассе Саранск - Сурское - Ульяновск в октябре прошлого года. Тогда...
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
Матч Россия - Сан-Марино станет главным спортивным событием для Мордовии в 2019 году
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
Вслед за федеральными чиновниками и депутатами отчет о своих доходах за 2018 год представили и региональные лидеры. Согласно информации,...
В музее Эрьзи открылась удивительная выставка. Каждый, кто заходит в зал временных экспозиций, поражается увиденному: «Вот это 3D-эффект!...
Инвалид из Мордовии получил письмо из администрации президента США
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Почему известные спортсмены все чаще становятся героями криминальной хроники