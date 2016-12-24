Жители Мордовии могут оценить качество и доступность государственных услуг на сайте «Ваш контроль»

В Республике Мордовия, как и в других регионах страны, государственные услуги Росреестра являются одними из самых востребованных среди граждан. Об этом свидетельствует и постоянно растущий поток запросов в филиал Кадастровой палаты. При этом заявители могут не только получать необходимые сведения, но и напрямую влиять на качество предоставляемых услуг, объективно оценивать работу учреждения.

Такую возможность жителям республики предоставляет сайт «Ваш контроль», где можно дать оценку работе государственных органов по различным аспектам. В числе таких критериев – затраченное время на получение услуги, компетентность и вежливость сотрудников, комфортность помещения, доступность информации о порядке предоставления государственных услуг. К системе мониторинга качества государственных услуг подключены не только Кадастровая палата и Росреестр, но и другие ведомства, а также все объекты сети многофункциональных центров.

В настоящее время среднее значение выставленных оценок по деятельности Кадастровой палаты по Республике Мордовия составляет 4,82 по пятибалльной шкале, что красноречиво говорит о позитивном отношении жителей региона к качеству и доступности оказываемых госуслуг.

Чтобы оставить свой отзыв о работе Кадастровой палаты по Республике Мордовия, нужно войти с помощью учетной записи портала госуслуг, выбрать в списке организаций филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Мордовия и оценить полученную услугу по представленным критериям. Также на сайте «Ваш контроль» можно оставлять свои отзывы и замечания, вносить предложения и пожелания по улучшению качества работы учреждения. Таким образом, жители Мордовии могут своим непосредственным участием помочь сделать процесс оказания государственных услуг более удобным и эффективным.