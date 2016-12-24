Директором КУ городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» назначен Дмитрий Дергунов

Контрафакт наступает
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Завтра - всенародно любимый праздник - День Великой Победы. Наш общий праздник, наша боль и гордость. Каждому из жителей России этот день особенно...
Опубликованы сведения о доходах депутатов Государственного собрания РМ
Вчера в Отделении Пенсионного фонда РФ по РМ состоялась пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Владимир Василькин рассказал о...
У современных подростков часто выявляется не одна, а сразу несколько инфекций, передающихся половым путем
Рузаевский районный суд вынес второй по счету приговор по нашумевшему делу 44-летнего директора предприятия «Стерх» Павла Калашникова. Он...
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства