Директором КУ городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» назначен Дмитрий Дергунов

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С 22 апреля текущего года директором казенного учреждения городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» назначен Дмитрий Геннадьевич Дергунов.
Дмитрий Геннадьевич родился в 1986 году в городе Саранске. Общий трудовой стаж - 14 лет. В 2008 году окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Городское строительство и хозяйство».
В 2005 году, во время учебы в вузе, начал свою трудовую деятельность сторожем-вахтером в МУ «Эксплуатационник городского нежилого фонда» и дорожным рабочим ООО «Мордовдорстрой». 
После завершения учебы в МГУ им. Н.П. Огарева трудился мастером строительных и монтажных работ, производителем работ ООО «ПМК-Капитал». С 2009 по 2013 год - производителем работ ООО «Промстроймонтаж» и старшим производителем работ ООО «Гражданское строительство». С 2013 года по 2016 год занимал должности главного инженера, заместителя директора, директора в структуре ОАО «Трест «Мордовпромстрой». В июле 2016 года Дмитрий Дергунов был назначен на должность заместителя директора ООО «СМУ № 1».
С февраля 2017 года его трудовая деятельность связана с КУ городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства», где он работал заместителем главного инженера, а затем - главным инженером, до назначения на должность директора казенного учреждения.    
Дмитрий Дергунов награжден Почетной грамотой Республики Мордовия и медалью «За вклад в проведение чемпионата мира по футболу».
Женат, воспитывает двоих детей. 

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