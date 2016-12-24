Граница между Республикой Мордовия и Чувашской Республикой внесена в Единый государственный реестр недвижимости

В Мордовии активно реализуются двенадцать целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности, в том числе по уточнению границ между субъектами.

Кадастровая палата провела необходимые организационные мероприятия по установлению границы между Республикой Мордовия и Чувашской Республикой. Были решены вопросы согласования прохождения границы между соседними регионами, и в результате данные сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

В настоящее время ведутся работы по сопоставлению границ кадастрового деления Мордовского кадастрового округа с Ульяновским, Пензенским, Рязанским и Нижегородским кадастровыми округами.

Особая роль в работе филиала Кадастровой палаты по Республике Мордовия отводится информационному взаимодействию с органами государственной власти, органами местного самоуправления по уточнению границ муниципальных образований, населенных пунктов, сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий и опорно-межевой сети.

В результате такого взаимодействия в 2018 году в базу данных Единого государственного реестра недвижимости были внесены сведения о 90 границах населенных пунктов, 83 водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах 37 рек Республики Мордовия. Количество границ зон с особыми условиями использования территорий и зон особо охраняемых природных территорий увеличилось на 473, в пять границ внесены изменения. На основании приказа Федерального агентства лесного хозяйства в реестр недвижимости внесена граница Вышинского лесничества.

Следует отметить, что наличие в реестре сведений о границах способствует рациональному управлению земельными ресурсами и объектами недвижимости, качественному планированию поступления доходов в бюджеты всех уровней в части земельного налога и арендных платежей, эффективному развитию экономики территорий.