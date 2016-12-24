Активисты ОНФ в Мордовии добиваются замены старых оконных блоков в отремонтированном доме Саранска

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия добиваются замены старых оконных блоков в доме №24 по улице Лихачева в Саранске. Представители ОНФ отправили обращение в городскую администрацию. Данную проблему общественники также внесли в список общественных предложений, которые в скором времени передадут главе региона.

По словам председателя домового комитета Зои Киржайкиной, в бывшем общежитии ремонтные работы идут с 2016 г. За это время две подрядные компании капитально отремонтировали кровлю. На всех пяти этажах обновили стены, потолки и пол в коридорах, полностью заменили проводку, установили новую сантехнику. Однако весь внешний вид современного ремонта портят старые разваливающиеся рамы и побитые стекла на окнах. В общественных местах из 55 окон заменили только 15.

Общественники прошлись по всем отремонтированным этажам и поговорили с жильцами многоквартирного дома. В сравнении с тем, что было раньше, новая обстановка людям нравится. Только обидно, что за три года ремонта так и не смогли вовремя поменять страшные оконные блоки, установленные еще в 60-х годах прошлого столетия.

Как рассказал активистам ОНФ директор компании – подрядчика Анатолий Девятайкин, рабочие сделали все, что просили жильцы. Готовы и дальше продолжать ремонт, но проблема упирается в нехватку финансовых средств, которые выделяются из фонда городского округа Саранск. Чтобы полностью заменить оконные блоки, потребуется дополнительно около 2 млн. руб.

«Менять окна после завершенного ремонта - вряд ли удачный вариант. Придется снова разводить пыль и грязь, штукатурить откосы. Но раз жильцы готовы к этому, мы будем добиваться, чтобы проблема разрешилась в их пользу», – прокомментировал модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Мордовии Алексей Зюзин.