За 2018 год жители Мордовии взяли ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 14,2 миллиардов рублей

В 2018 году население и предприятия Мордовии получили банковских кредитов на общую сумму 130,3 млрд рублей. Это в 1,3 раза больше, чем в 2017 году (99,5 млрд руб.). Такие данные, в числе прочих, обозначили 6 марта в Отделении-НБ Республика Мордовия Волго-Вятского ГУ Банка России.

Наибольшее влияние на общее увеличение кредитования оказал рост ипотечного кредитования населения. За 2018 год жители Мордовии взяли ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 14,2 миллиардов рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2017 году (10,3 млрд руб.). Всего банки предоставили 8 тыс. ИЖК (за 2017 год – 6,6 тыс.). Жители республики внимательно относятся к обязательствам по ипотечным кредитам: просроченная задолженность на 1 января 2019 года составила 0,6% в общей сумме обязательств (на 1 января 2018 года – 0,7%).

Росту ипотечного жилищного кредитования в Мордовии способствует действие региональной программы по субсидированию процентных ставок по ипотеке. За период реализации ее участниками стали 4300 жителей региона. Действие программы продлено и на 2019 год. Привлекательность ипотечных кредитов для населения также объясняется смягчением процентной политики кредитных организаций. По итогам 2017 года средний уровень ставок по ипотечным кредитам в Мордовии составил 10,55%, в 2018 году – 9,44%, что объясняется последовательной реализацией денежно-кредитной политики Банка России.