Официальный туристско-информационный портал Республики Мордовия стал лауреатом конкурса «Лучший туристский портал – 2018»

Завершился Профессиональный конкурс «Лучший туристский портал – 2018», организованный РГУТИС совместно с Общественной палатой РФ и Торговой промышленной палатой РФ. По итогам Официальный туристско-информационный портал Республики Мордовия стал лауреатом в номинации «Туристский портал региона».

Награждение победителей и лауреатов конкурса состоится на торжественной церемонии XIV Международной туристической выставки «Интурмаркет – 2019».

Порталы оценивались по общим впечатлениям, новизне и оригинальности идеи, техническим аспектам функционирования сайта, дизайну и другим критериям.

Миссия конкурса «Лучший туристский портал – 2018» – выявить и поддержать выдающиеся заслуги разработчиков, организаторов и руководителей туристских интернет-порталов, содействуя повышению доверия к интернет-среде туризма, ее привлекательности для рекламодателей и инвесторов, а также созданию в России единого туристского интернет сообщества.

Напомним, что Официальный туристско-информационный портал Республики Мордовия не первый год участвует в данном конкурсе. В 2017 г. был признан лауреатом в номинации «Лучший территориальный туристский портал», а в 2016 г. – победителемв номинации «Лучший туристско-информационный портал».

С 2014 года он является надежным навигатором и путеводителем для жителей и гостей Мордовии, а также эффективным инструментом для продвижения туристского потенциала республики. Основное меню ресурсаотвечает на традиционные вопросы туристов: «Как добраться», «Где остановиться», «Где перекусить», «Что посетить», «Что увезти с собой»и др.