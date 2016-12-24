Мордовия намерена увеличить объемы экспорта сельхозпродукции в три с лишним раза

В пятницу Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в совещании по развитию экспорта сельскохозяйственной продукции. Мероприятие прошло в Казани под председательством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и заместителя полпреда Президента в ПФО Алексея Кузьмицкого.

Открывая совещание, руководитель Минсельхоза отметил, что в рамках реализации указа «О национальных целях и стратегических задачах развития России» агропромышленный комплекс должен увеличить объемы экспорта сельхозпродукции до 45 миллиардов долларов. По ее производству Приволжский федеральный округ занимает сейчас второе место в стране. Так, на долю окружных аграриев приходится около четверти продукции животноводства и пятая часть - растениеводческой. ПФО нет равных по поголовью крупного рогатого скота, производству молока и говядины, валовому сбору подсолнечника. А по поголовью свиней и птиц, производству свинины и мяса птиц, валовому сбору картофеля и овощей он находится на второй позиции. Согласно прогнозам, экспортный потенциал Приволжья к 2024 году может вырасти с нынешних 1,2 до 2,76 млрд долларов. Притом главным образом - за счет строительства новых объектов и модернизации действующих предприятий под актуальные задачи рынка. Всего в округе насчитывается 22 таких инвестпроекта, которые в конечном итоге способны обеспечить прирост экспортной выручки в размере 1,5 млрд долларов.

Что же касается Мордовии, то она, что характерно, стабильно находится на лидирующих позициях в ПФО и России в целом по объемам производства продукции сельского хозяйства в пересчете на душу населения. Кроме того, республика входит в ТОР-15 российских регионов по экспорту сельхозпродукции. В 2017 году ее поставлено на 12,6 млн долларов США, в 2018-м - на 16 миллионов. Столь существенные темпы прироста объясняются, прежде всего, непрерывным наращиванием оборотов предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В настоящее время 13 производств поставляют продукцию в 24 государства мира. Рузаевское «Рузово», скажем, активно сотрудничает с Арменией, Киргизией, Беларусью и Украиной, а в прошлом году первая пробная партия сухого яичного белка была отправлена в Японию. Агрофирма «Октябрьская» экспортирует инкубационное яйцо в Беларусь, птицу - в Узбекистан. Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» и консервный завод «Саранский» успешно торгуют с Казахстаном, «Ромодановосахар» - с Прибалтикой и Германией. «Большеберезниковский хлебозавод» и «Мир цветов» - с Беларусью. Комбинат макаронных изделий - с Казахстаном и Беларусью. Помимо того, в Эстонии, Латвии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Нидерландах, Китае и на Украине пользуется спросом продукция ЛВЗ «Саранский». А в Армении, Азербайджане, Киргизии, Казахстане, Молдове, Монголии, Таджикистане, Туркменистане, Китае, Ираке, Беларуси и на Украине хорошо известны кондитерские изделия «Ламзури».

В ближайшую пятилетку объемы экспорта мордовских сельхозтоваров должны вырасти еще, как минимум, в три раза. «Решение данной задачи позволит модернизировать ряд действующих предприятий АПК, построить несколько новых объектов - современных и высокотехнологичных. Таким образом, наши села получат дополнительный стимул к развитию, что очень важно и для самой республики, и для всей страны», - подчеркнул Глава Мордовии Владимир Волков.