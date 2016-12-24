Представители ОНФ в Мордовии предложили ввести скидку за вывоз мусора для добросовестных плательщиков

Представители Общероссийского народного фронта в Мордовии предложили региональному оператору по обращению с ТКО ввести скидку на услугу вывоза мусора в населенных пунктах с добросовестными плательщиками. Предложение озвучил сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Каштанов на пресс-конференции, посвященной вопросам «мусорной реформы». Представитель регионального оператора допустил возможность введения льготы.

На состоявшей в Доме печати Саранска пресс-конференции представители Народного фронта рассказали об общественном контроле за реализацией новой системы обращения с отходами в Мордовии и озвучили вопросы, которые поступают от жителей региона на горячую линию ОНФ. Они передали представителям власти и регионального оператора, участвовавшим в мероприятии, претензии потребителей коммунальных услуг. Многие граждане, по словам общественников, считают завышенными установленные тарифы.

Первый заместитель министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Мордовии Александр Голянин напомнил, что в Мордовии установлен предельный единый тариф на услугу регионального оператора в сфере обращения с ТКО на 2019 г. Собственники многоквартирных домов платят 83,30 руб. с человека, проживающие в индивидуальных домах Саранска – 102,59 руб., в районах республики плата составляет 90,28 руб.

Каштанов предложил региональному оператору ввести систему скидок и таким образом поощрять населенные пункты, где собственники жилья своевременно платят за вывоз мусора. Представитель регионального оператора – компании «Ремондис Саранск» принял к сведению предложение ОНФ и допустил возможность введения льготы.

Глава регионального исполкома ОНФ Наталья Сайгачева отметила, что большинство звонков на горячую линию ОНФ по новым правилам обращения с отходами в республике поступает из сел и деревень Теньгушевского, Ельниковского, Кочкуровского, Инсарского и других районов республики. Граждане сообщают об отсутствии специальных площадок для установки контейнеров или их неудобном расположении. В некоторых селах мусорные баки расположены на значительном расстоянии от жилых домов. Недовольны жители и содержанием контейнерных площадок.

«Все мы прекрасно видим, сколько мусорных свалок образовалось на сельских территориях. Их можно увидеть в близлежащих оврагах, лесах, лугах и полях», – прокомментировал модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Мордовии Дмитрий Массеров.