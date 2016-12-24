В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту коммерческого подкупа в особо крупном размере

В Мордовии проведена очередная успешная операция по задержанию высокопоставленных должностных лиц, подозреваемых в коммерческом подкупе. Об этом сообщает МВД по РМ.

Как поясняют в ведомстве, заместитель начальника отдела материально-технического снабжения ОАО «Радиодеталь» в с 2014 по 2018 годы, получал незаконные денежные средства от директора коммерческой организации за то, что в силу занимаемого служебного положения обеспечивал отбор данной коммерческой организации как единственного поставщика товара в ОАО «Радиодеталь». Всего посредством банковских переводов им было получено свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Одновременно с этим возбуждено уголовное дело в отношении начальника и специалиста отдела материально-технического снабжения и комплектации ОАО «Орбита». По предварительным данным, подозреваемые получили от директора той же самой коммерческой организации деньги в виде коммерческого подкупа за обеспечение заключения договоров с возглавляемой им организацией и бесперебойной оплаты за поставленную в ОАО «Орбита» продукцию. Таким образом с января 2014 по декабрь 2018 года на банковские карты было перечислено более 2 миллионов 200 тысяч рублей, которыми подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.

В МВД подчеркивают, что по всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по 204-й статье УК РФ «Коммерческий подкуп».. Расследование проводит региональное управление СКР. В настоящее время фигуранты этой схемы задержаны.

Видео обыска: https://vk.com/videos-134406823?z=video-134406823_456239027%2Fclub134406823%2Fpl_-134406823_-2