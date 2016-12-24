Игорь Комаров и Михаил Шмаков обсудили вопросы обеспечения стабильности в социально-трудовой сфере ПФО

18 февраля в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел рабочую встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым и руководителями профсоюзных организаций регионов ПФО.

В начале встречи Игорь Комаров напомнил, что одна из главных задач федеральных и региональных властей – исполнение «майского» Указа Президента России Владимира Путина №204. И здесь взаимодействие с профсоюзными организациями очень важно.

Полпред отметил, что «основной результат деятельности Федерации независимых профсоюзов России – реальное улучшение жизни людей, условий их труда и защита прав работающих граждан. Это приоритетная задача, поставленная Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным».

На встрече обсуждалось улучшение условий труда, организация отдыха и оздоровления работников, взаимодействие органов государственной власти и профсоюзов.

Одним из основных стал вопрос занятости и развития рынка труда. В 2018 году уровень безработицы в ПФО снизился до 4,4%. Участники совещания отметили, что этот показатель меньше общероссийских значений (4,8%).

Игорь Комаров и Михаил Шмаков обсудили проблемы своевременной выплаты зарплат и погашения задолженности по оплате труда на предприятиях округа. Также поднимался вопрос трудоустройства граждан, высвобождаемых при сокращении рабочих мест и ликвидации предприятий.

Игорь Комаров подчеркнул, что на постоянном контроле находятся вопросы соответствия заработной платы отдельных категорий бюджетников целевым индикаторам, которые предусмотрены в указах Президента РФ.

Полпред призвал профсоюзных лидеров более эффективно строить взаимодействие с работниками бюджетных учреждений. По словам полпреда, нужно не только следить за ситуацией в трудовых коллективах, но также принимать непосредственное участие в урегулировании социально-экономических противоречий и конфликтов между работодателями и работниками, разбираться с каждой конкретной проблемой, разговаривать с людьми, вести прямой диалог.

«Для нас развитие экономики является базовым интересом. Это рост зарплат, новые рабочие места, уход от такого негативного явления, как долги по заработной плате. Поэтому все те задачи, о которых говорил Игорь Анатольевич Комаров, для нас являются важнейшими, и на этом пути мы готовы сотрудничать и с Президентом России, и с его полномочными представителями в федеральных округах, и с главами регионов всех субъектов РФ», – отметил Михаил Шмаков.

Игорь Комаров напомнил о позитивном опыте решения сложных задач на крупнейшем в стране предприятии автомобилестроения АвтоВАЗ.

По словам полпреда, с 2009 по 2013 год совместно с профсоюзами удалось решить комплекс вопросов по выводу предприятия из кризиса. Особого внимания требовали проблемы переобучения и переквалификации тысяч работников автопредприятия.

«Во многом благодаря совместной работе с ФНПР и лично с Михаилом Викторовичем профсоюз работал не только как общественная структура, защищающая права и интересы трудящихся, но и как сила, которая в позитивном ключе консолидировала ресурсы и возможности работодателей, наемных работников, органов власти и гражданских активистов в решении проблем, выходящих далеко за рамки узкоотраслевых или узковедомственных задач. Этот потенциал, который уже тогда показал профсоюз, должен быть использован и сегодня, особенно в свете реализации «майского» Указа Президента России о стратегических задачах развития страны в период до 2024 года», – отметил Игорь Комаров.

По итогам встречи полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков подписали протокольное решение, в котором, в частности, рекомендовали провести в регионах ПФО консультации и переговоры по внесению изменений и дополнений в региональные трехсторонние соглашения по регулированию социально-экономических отношений с учетом приоритетных национальных проектов «майского» Указа Президента.