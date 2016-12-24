Удушающая ревность

Узбекский Отелло погубил беременную жену и пытался свести счеты с жизнью. Теперь ему грозит пожизненное заключение

25-летний гражданин Узбекистана Мухаммаджон Чориев предстанет перед Верховным судом Мордовии по обвинению в убийстве беременной супруги - 26-летней Дилафруз Алимовой. Следствие считает, что иностранец хладнокровно задушил платком жену, которая находилась на 7-м месяце беременности. Молодой человек признался, что после расправы над возлюбленной хотел покончить с собой, но почему-то сделать это у него не получилось.

«Давай умрем вместе»

Расправа произошла 20 февраля этого года в доме № 33 по улице Октябрьской в поселке Луховка. По словам родственников девушки, Мухаммаджон часто ревновал свою супругу и периодически поколачивал. Не исключено, что причиной смертельной ссоры стали новые подозрения узбекского Отелло. Молодая женщина находилась на 30-й неделе беременности, но Чориева это не остановило. Он обмотал вокруг шеи Дилафруз платок и с силой стал затягивать, пока та не перестала дышать. Позже Мухаммаджон осознал, что натворил, и отправился в полицию, где написал чистосердечное признание. При этом он рассказал следователю свою версию произошедшего, в которую непросто поверить. С его слов, он очень ревновал жену к ее родному брату. Якобы все родственники Дилафруз были против их брака, говорили, что зять мало зарабатывает и не может обеспечить жену. К тому же во время ссор с супругом Алимова периодически уходила жить к брату. Это выводило Чориева из себя. Он заявил жене, что не хочет, чтобы их будущего сына воспитывал чужой мужчина. На этой почве между супругами часто происходили скандалы.

По словам Мухаммаджона, утром 20 февраля Дилафруз заявила ему: «Давай умрем вместе. Сначала ты убьешь меня, а затем себя». Чориев якобы согласился и даже взял нож, но вонзить его в возлюбленную не смог. Тогда он решил умертвить жену иначе, схватил шейный платок и стал затягивать его на горле супруги. Дилафруз хрипела и тряслась в агонии. Чориев ослабил хватку после того, как заметил, что изо рта и носа жены пошла кровь, а сама она перестала дышать. После этого Мухаммаджон, если верить его словам, решил отправиться на тот свет за своей любимой. Для этого он оторвал провод от телевизора, привязал оголенные концы к руке и вставил вилку от провода в розетку. Разряд тока в 220 вольт прошел сквозь тело, но не смог убить Чориева. Тогда он решил умертвить себя другим способом - схватил кухонный нож и стал резать себе вены на руках. Какое-то время самоубийца-неудачник истекал кровью, но летальный исход так и не наступал. Видимо, не судьба, подумал Мухаммаджон и вызвал себе «скорую». После того как ему оказали помощь, душегуб отправился в полицию и признался в убийстве.

«Он убил не одного человека, а двух!»

«Мухаммаджон и Дилафруз официально поженились еще в Узбекистане, - рассказала одна из родственниц Дилафруз. - На родине они жили в Бухаре. Потом решили отправиться на заработки в Россию. Где-то полгода назад они перебрались в Саранск. Выбрали столицу Мордовии, потому что сюда уже переехали некоторые из наших родственников. Они сняли квартиру в Луховке в доме по улице Октябрьской.

Мухаммаджон устроился работать на стройку, правда, долго там не продержался. Потом занимался шабашками. Заработки были непостоянными. Через некоторое время родственник Дилафруз устроил ее и супруга в кафе, которое специализировалось на приготовлении шаурмы. Спустя какое-то время родственник по какой-то причине их оттуда уволил. Мухаммаджон в своих показаниях говорил, что родственники жены были против их отношений? Я такого сказать не могу, может быть, ему хочется так думать. Какого наказания мы будем требовать для Чориева? По сути, он убил не одного человека, а двух! Хотим, чтобы его наказали как можно строже. Он заслуживает пожизненного наказания».

«Приревновал жену к ее брату»

«Никаких претензий Мухаммаджону по поводу того, что он мало зарабатывает, родные Дилафруз никогда не предъявляли, - утверждает другой родственник убитой. - Просто он не давал ей покоя. Он периодически ее бил, устраивал скандалы. Некоторое время они оба у меня работали Мухаммаджон - шаурмистом, а Дилафруз - поваром. В какой-то момент я уехал на родину, а мой отец их уволил. Без работы и денег им было тяжело. Видимо, эта ситуация давила, и у них происходили ссоры. Когда у Дилафруз и Мухаммаджона не было денег даже на то, чтобы снимать жилье, они некоторое время жили у ее родного брата, кстати, он тоже снимал квартиру в Луховке. Я слышал, что Чориев ревновал свою жену к ее брату. Из-за этого они тоже часто ссорились. В какой-то момент у Мухаммаджона случился конфликт с братом жены, и тот выгнал его из своей квартиры. Дилафруз осталась у брата, а ее супруг съехал в другое жилище.

Дилафруз находилась на седьмом месяце беременности. Рожать она собиралась на родине в Узбекистане. Я ей уже и билеты на поезд взял. Она должна была ехать 26 февраля… Но теперь этим планам не суждено сбыться. Как мне рассказали родственники, когда они увидели тело Дилафруз, то заметили у нее синяки. Видимо, перед смертью он ее бил. Версия о том, что она хотела умереть вместе, кажется мне совсем неправдоподобной. На мой взгляд, он выдвинул ее специально, для отвода глаз. Если бы он хотел на самом деле покончить с собой, то нашел бы способ. Я считаю, это все актерство! К тому же Дилафруз очень хотела родить ребенка и никогда бы не решилась на то, чтобы лишить его жизни».

Чориеву грозит пожизненный срок

Чориеву инкриминируется особо тяжкая статья «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности». Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ходе следствия Мухаммаджон Чориев полностью признал вину. Кроме того, его причастность подтверждается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.



