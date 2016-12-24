Мордовия перешла на новый механизм расчета платы за сбор и вывоз ТКО

се хотят жить в чистоте и дышать свежим воздухом. А для этого нужен порядок - порядок сбора мусора, его сортировки, вывоза и переработки. Сейчас в России идет реформирование отрасли обращения с отходами. Во всех регионах нашей страны создается современная система сбора и вывоза мусора. И Мордовия в этом направлении одна из передовиков, у нас уже был проведен конкурс по выбору регионального оператора. По результатам отбора региональным оператором в республике определена компания ООО «РЕМОНДИС Саранск».

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения РМ Игоря Чадова, при выборе компании учитывались не только положительный опыт профессиональной деятельности и наличие достаточной материальной базы, но и квалификация персонала, а также возможность привлечения собственных финансовых средств. Важно отметить, что деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами подлежит государственному регулированию. На регионального оператора возложена ответственность по созданию совершенной системы по обращению с отходами - это сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение.

- Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» договор на оказание услуг по обращению с ТКО является обязательным для заключения как со стороны регионального оператора, так и со стороны физических и юридических лиц, - подчеркивает Игорь Чадов.

Естественно, что услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами и физические, и юридические лица должны своевременно оплачивать, тем более что сбор и вывоз мусора теперь отнесены к коммунальным услугам.

- На сегодняшний день для жителей многоквартирных домов на всей территории республики установлен норматив образования отходов в размере 2,03 м3 в год на одного человека с учетом крупногабаритных отходов. Для жителей индивидуальных жилых домов на территории городского округа - 2,5 м3 в год. Для проживающих в индивидуальных жилых домах в других муниципальных районах Республики Мордовия норматив составляет 2,2 м3, - продолжает министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения РМ. - Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что размер платы за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами для жителей Республики Мордовия с 1 августа текущего года составляет:

- в многоквартирных домах на всей территории Республики Мордовия - 84 рубля 90 копеек в месяц на одного постоянно или временно проживающего в жилом помещении либо собственника жилого помещения;

- в индивидуальных жилых домах, расположенных на территории городского округа Саранск, - 104 руб. 55 копеек;

- в индивидуальных жилых домах, расположенных на территории остальных муниципальных образований Республики Мордовия, - 92 рубля в месяц на одного постоянно или временно проживающего в жилом помещении либо собственника жилого помещения.

Поскольку услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 мая 2018 года относится к коммунальным, на неё распространяются все льготы, предоставляемые по остальным коммунальным услугам. Подробную информацию можно узнать в органах социальной защиты населения по месту жительства.