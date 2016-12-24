Петр Тултаев принял участие в заседании Совета по межнациональным отношениям под председательством Владимира Путина

В административном центре Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 26 октября состоялось заседание Совета при Президенте по межнациональным отношениям под председательством Владимира Путина. В нем принял участие Глава городского округа Саранск, председатель Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации Петр Тултаев.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы государственной национальной политики Российской Федерации, влияние пространственного и демографического развития страны на межнациональные отношения, дополнительные меры по сохранению и защите родных языков народов России.

С основными докладами, в частности, выступили руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и председатель комитета Государственной думы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Владимир Путин отметил: «Наше общее достояние - это уникальные традиции, культура, обычаи коренных малочисленных народов, которые живут здесь, в Югре, во многих других российских регионах.

Обеспечение их прав, сохранение самобытности - в числе наших безусловных приоритетов. И это прямо закреплено в Стратегии государственной национальной политики России.

Этот базовый документ принят шесть лет назад и, конечно же, нуждается в развитии, корректировке. Изменения не должны носить формального характера. Они должны быть нацелены на повышение эффективности работы государственных органов власти, местного самоуправления, структур гражданского общества в сфере национальной политики.

Это крайне чувствительная, деликатная область, которая не прощает ошибок, непрофессионализма, бюрократического отношения к делу. Речь идёт об исторических, гуманитарных, цивилизационных основах нашей государственности, о национальной безопасности и единстве Российской Федерации».

Глава государства подчеркнул, что Стратегия государственной национальной политики должна быть синхронизирована с целями, задачами, которые обозначены в Послании и майском указе, а также с другими документами стратегического планирования. В том числе в сфере пространственного развития страны.

С учётом внесенных изменений в Стратегию государственной национальной политики Владимир Путин поручил подготовить и план мероприятий по её реализации на 2019-2021 годы.

Совет при Президенте по межнациональным отношениям образован в соответствии с указом Главы государства в июне 2012 года. Всего состоялось десять заседаний Совета, включая четыре выездных, одно из них прошло в Саранске в 2012 году.