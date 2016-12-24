Житель Саранска взыскал с управляющей компании 200 тысяч рублей за упавшее на машину дерево

Октябрьский районный суд взыскал более двухсот тысяч рублей с ООО «ГУК Октябрьского района» в пользу жителя Саранска. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РМ.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, с исковым заявлением к коммунальщикам обратился житель Саранска. Он указал, что принадлежащий ему автомобиль марки Хендэй Элантра 29 мая этого года он припарковал на автостоянке возле одного из домов по улице Косарева. 30 мая была аномальная погода – сильный ветер, ливень, град. На его автомобиль упало дерево, причинив транспортному средства многочисленные механические повреждения. Согласно экспертному заключению стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 124 718 рублей. Истцом была предъявлена претензия в ООО «ГУК Октябрьского района», на которую ответчик направил отказ, мотивируя его тем, что автомобиль был припаркован на зеленой зоне, то есть в месте, не предназначенном для стоянки транспортных средств. Истец счел отказ незаконным и необоснованным, поскольку именно ООО «ГУК Октябрьского района» не выполнило взятые на себя обязательства по договору управления многоквартирным домом, так как своевременно не спилило аварийное дерево, произраставшее в непосредственной близости от автостоянки. В связи с этим истец просил суд взыскать с ООО «ГУК Октябрьского района» стоимость восстановительного ремонта автомашины в размере 124 718 рублей, штраф в размере 50% от суммы удовлетворенных судом требований и компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, а также оплатить судебные расходы.

Представитель ООО «ГУК Октябрьского района» исковые требования не признал, пояснив суду, что с учетом штурмового предупреждения МЧС, истец должен был предвидеть наступление негативных последствий. Но тот, напротив, поставил свою автомашину под деревом, которое впоследствии упало. В действиях истца прослеживается грубая неосторожность, поскольку он припарковал свой автомобиль на зеленой зоне, в месте, не предназначенном для парковки. Действия истца по определению места парковки автомобиля находятся в прямой причинной связи с причинением вреда, возможность наступления которого при правильном выборе места парковки была бы исключена.

Суд частично удовлетворил исковые требования истца к ООО «ГУК Октябрьского района», постановив взыскать в его пользу стоимость восстановительного ремонта автомашины, компенсацию морального вреда, штраф, а также расходы по оплате услуг представителя и связанные с проведением независимой экспертизы, всего 207 077 рублей. Кроме того, по решению суда ООО «ГУК Октябрьского района» обязано уплатить в бюджет городского округа Саранск государственную пошлину в размере 3994 рублей.