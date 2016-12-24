В Мордовии глава сельского поселения оштрафован на 150 тысяч рублей за махинации с бесплатным питанием сына

«Как жаль, что мы на вас напали!»
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В Ковылкине вынесен приговор бывшему главе Русско-Лашминского сельского поселения. Он признан виновным в мошенничестве и служебном подлоге.
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, с целью незаконного освобождения от оплаты стоимости питания в школьной столовой своего несовершеннолетнего сына, глава сельского поселения неоднократно изготавливал справки о размере своих доходов с заведомо заниженными сведениями. На основании предоставленных в учебное заведение справок его семья признавалась малообеспеченной, и ребенок полностью освобождался от платы за питание. В результате противоправных действий с января по май 2014 года, а также с января 2015 по декабрь 2017 года несовершеннолетнему сыну сельского чиновника были незаконно предоставлены социальные выплаты на бесплатное питание на общую сумму более 18 тысяч рублей.
Как подчеркивают в СКР, в ходе следствия обвиняемый возместил ущерб, причиненный республиканскому бюджету.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года.
Внучка солдата Вермахта вернула жительнице Саранска вещи ее пропавшего в годы Великой Отечественной войны родственника
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