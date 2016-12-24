Полицейские вернули жительнице Саранска полмиллиона рублей, которые она перевела мошенникам на биткоин-кошелек

В Саранске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 70-летней пенсионерки. Об этом сообщает МВД по РМ.

Как стало известно «ВС», пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина и предложил заработать крупную сумму на валютном рынке. Следуя рекомендациям звонившего, женщина зарегистрировалась на указанном сайте, создала биткоин-кошелек и перевела на него чуть больше полумиллиона рублей. Однако на следующий день деньги исчезли. Женщина сразу обратилась в полицию. Стражам порядка совместно с сотрудниками службы безопасности банка удалось остановить подозрительную транзакцию. Деньги вернули потерпевшей. В итоге ее ущерб составил немногим более двадцати тысяч рублей.