Полицейские вернули жительнице Саранска полмиллиона рублей, которые она перевела мошенникам на биткоин-кошелек

Репортер

В Саранске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 70-летней пенсионерки. Об этом сообщает МВД по РМ.

Как стало известно «ВС», пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина и предложил заработать крупную сумму на валютном рынке. Следуя рекомендациям звонившего, женщина зарегистрировалась на указанном сайте, создала биткоин-кошелек и перевела на него чуть больше полумиллиона рублей. Однако на следующий день деньги исчезли. Женщина сразу обратилась в полицию. Стражам порядка совместно с сотрудниками службы безопасности банка удалось остановить подозрительную транзакцию. Деньги вернули потерпевшей. В итоге ее ущерб составил немногим более двадцати тысяч рублей. 

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