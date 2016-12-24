«Играйте то, что звучит в ваших сердцах, а не то, что вам пытаются навязать»

Вадим Курылёв - культовый петербургский музыкант, мультиинструменталист, способный единолично записать полнозвучный альбом, но все же отдающий должное «коллективному творчеству». У него свое крайне самобытное представление о музыке и поэзии, но ему удается сохранять баланс между протестным духом рок-н-ролла и желанием истинного художника сделать этот мир лучше. 12 октября в саранском кафе «Маска» состоится электроакустическое выступление мастера. Накануне действа журналисты «ВС» пообщались с музыкантом, задав ему несколько коротких вопросов.

- Хочется услышать от вас определение «русского рока». Что в это понятие вкладываете вы?

- Я это понятие не придумывал, соответственно, ничего особенно оригинального не вкладываю в него. Наверное, стоит спросить тех, кто придумал это жанровое определение. Возможно, Андрея Тропилло или Артемия Троицкого. Для меня «русский рок» - именно то, что означают эти слова, то есть рок-музыка на русском языке. Ни к национальной, ни к идеологической принадлежности это, конечно, не имеет никакого отношения.

- Бытует мнение, что абсолютное большинство мотивов вчистую слизывались с западных исполнителей… Был грешок?

- Любая самая западная из всех западных рок-музык - не что иное, как музыкальное наследие человечества, переработанное новым поколением музыкантов. Переработанное согласно своим, новым вкусам, своим социальным взглядам. Рок-музыка в России не исключение. Это тоже переработка - как западной рок-музыки, так и здешнего культурного наследия, и не только чисто музыкального, но и литературного, и даже социально-политического. Никакого «грешка» в этом нет.

- Рок в России, как правило, непрофессиональный (у вас тоже нет музыкального образования). Это преимущество или упущение?

- Вы считаете, что западный рок создавали люди с более углубленным музыкальным образованием, чем музыканты здесь? Думаю, это заблуждение. Рок-музыка, в принципе, появилась как искусство, нарушающее каноны, в том числе профессиональные музыкально-образовательные правила.

- Вы - мультиинструменталист. Это говорит о том, что «тру» музыкант, с вашей точки зрения, должен уметь играть на всём?

- Музыкант ничего не должен, кроме того, что ему подсказывает делать его сердце. К тому же я не совсем мультиинструменталист. То, что я могу сыграть на гитаре, на бас-гитаре и два аккорда на клавишах, еще не делает меня мультиинструменталистом.

- Особая аура понятия «рок» (у многих) ассоциируется с наркотиками и алкоголем. Так ли это? И как вам удалось миновать ту «яму с водкой», в которую попали многие музыканты. Ваш личный рецепт того, как не спиться.

- Мне повезло, в нужный момент я попал в программу Анонимных Алкоголиков, и это помогло мне исправить серьезные ошибки, которые я уже начинал делать в жизни...

- В группе ДДТ, в состав которой вы входили более 10 лет, вас называли «совестью коллектива». Расскажите о вашей работе в легендарной группе. Хорошо бы хоть одну историю с гастролей или со студий, которая бы отражала атмосферу в коллективе.

- ДДТ - слишком многомерный проект, чтобы одной историей с гастролей объяснить атмосферу этой группы.

- Что можете посоветовать молодым исполнителям, так сказать, напутствовать?

- Не слушайте никого, играйте то, что звучит в ваших сердцах, а не то, что вам пытаются навязать.

- Не страшно в наше непростое время петь песни с остросоциальными текстами?

- Страшно не петь ничего социального, потому что тогда все, что ты делаешь, теряет смысл, а значит, и сама жизнь становится бессмысленной. А вот это как раз страшно.

- Вы всегда стояли на достаточно радикальных политических позициях. Можете рассказать, с чем это связано?

- Это связано с тем, как хреново устроен этот мир, всего-навсего, такая вот незначительная причина...

- Как вы видите наше дальнейшее будущее: в позитивном ключе - или всё летит в тартарары?

- «Наше будущее» - это чье?..

- Хорошо. Что мы должны делать, чтобы менять мир к лучшему?

- Просвещаться!

Александр РУЧИНСКИЙ