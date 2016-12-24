Петр Тултаев принял участие в отчетно-выборной конференции саранского городского совета ветеранов войны и труда

17 августа состоялась 9-я отчетно-выборная конференция Саранского городского Совета ветеранов войны и труда, в работе которой приняли участие Глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев, председатель Совета ветеранов Республики Мордовия В.Н. Тарасов, руководители структурных подразделений Администрации городского округа Саранск, представители министерств и ведомств, а также 80 делегатов.

В начале работы по традиции минутой молчания почтили память ушедших из жизни участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Председатель городского Совета ветеранов В.В. Понетаев выступил с отчетом о проделанной работе за период с 2015-го по 2018 год. Он подчеркнул, что, как и прежде, Совет ветеранов старается решать вопросы социальной защиты интересов ветеранов Великой Отечественной войны, труда и других категорий, а также оказывает им содействие в улучшении материально-бытовых условий жизни, медицинского обслуживания.

Затем был избран новый состав городского Совета ветеранов, а также делегаты на 9-ю Республиканскую конференцию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. На новый срок председателем Саранского городского Совета ветеранов войны и труда делегаты единогласно избрали Виктора Васильевича Понетаева.

Приветствуя ветеранов, Глава городского округа Саранск Петр Тултаев отметил огромный вклад представителей старшего поколения в патриотическое воспитание молодежи.

«Выражаю вам искренние слова признательности и благодарности за вашу активную жизненную позицию, многогранную помощь в нашей работе. Мы это видим и ощущаем. Городской Совет ветеранов работает очень активно. Во время наших встреч ставятся вопросы, касающиеся не только деятельности Совета, но и всей городской жизни и функционирования городского хозяйства. Мы, представители власти, это ценим и всегда рассчитываем на опыт и мудрость ветеранов», - сказал Петр Тултаев.

В ходе отчетно-выборной конференции у ветеранов была возможность задать вопросы мэру Саранска. Одних волновали медицинское обслуживание в поликлиниках и обеспечение медикаментами, другие хотели, чтобы на Химмаше был построен дворец культуры, третьи просили, чтобы проложили тротуары и дороги в р.п. Ялга. Одна из ветеранов пожаловалась, что троллейбусы № 7 и № 8 ходят очень плохо. Мэр Саранска дал поручение немедленно разобраться в этом вопросе. Однако были не только просьбы и жалобы. В адрес городских властей звучали и благодарности - за благоустройство и чистоту столицы, за преображенный за последние несколько лет Саранск. Председатель Совета ветеранов Республики Мордовия В.Н. Тарасов справедливо заметил, что критиковать и жаловаться легче всего. Однако стоит вспомнить, каким был Саранск пару десятилетий назад, в каких условиях жили горожане и как живут сейчас. Разница очевидна.

Петр Тултаев, в свою очередь, заверил саранских ветеранов, что ни один из обозначенных вопросов не останется без внимания. Те, которые в компетенции муниципалитета и не требуют серьезных финансовых затрат, будут решены в кратчайшие сроки. На решение таких как, строительство дорог и тротуаров, необходимо время, и они требуют серьезной проработки. Вопросы, решением которых занимаются министерства и ведомства, будут обязательно переданы им.

В завершение отчетно-выборной конференции были вручены награды. За многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни городского округа Саранск Почетными грамотами Администрации городского округа Саранск были награждены председатель Пролетарского районного Совета ветеранов городского округа Саранск В.М. Костин и член городского Совета ветеранов, член президиума Республиканского Совета ветеранов А.А. Мальцев.

Председатель Совета ветеранов Республики Мордовия В.Н. Тарасов наградил Петра Тултаева медалью «60 лет Российскому союзу ветеранов».