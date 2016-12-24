В Мордовии суд освободил от ответственности врача, по вине которого погиб пациент

«Нам нет смысла халтурить!»
Федеральный проект «Формирование современной городской среды» уже знаком жителям столицы Мордовии. В ходе его реализации в Саранске уже...
Торбеевский районный суд прекратил уголовное дело в отношении заведующего хирургическим отделением Торбеевской районой больницы Владимира Сараева.
Следственный комитет обвинял доктора в причинении смерти по неосторожности вследствии ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Экспертизы, проведенные в ходе предварительного следствия, подтвердили, что 39-летний многодетный отец из Атюрьева Петр Надин скончался в результате некачественно оказанной медицинской помощи. Приговор по этому делу обещал быть очень громким. Однако суд прекратил уголовное дело в отношении Владимира Сараева в виду истечения сроков давности.
Федеральный проект «Формирование современной городской среды» уже знаком жителям столицы Мордовии. В ходе его реализации в Саранске уже...
В саранской больнице скончалась жертва июльского урагана
Сплошные звезды, а не люди. Вот и звезда балета - наш земляк Алексей Любимов получил свои пятнадцать минут на знаменитой «Аллее славы». На...
Сломавшийся лифт как индикатор морального состояния общества
Но все льготы по проезду остаются прежними
Пролетарский районный суд вынес приговор 20-летнему жителю Саранска Олегу Мышадаеву. Он обвинялся в умышленном причинении вреда здоровью - в...
По информации федеральных информагентств, фигурант одного из самых громких коррупционных дел в истории России - бывший заместитель...
Налоговики открывают доступ к своим базам данных
IV Межрегиональный фестиваль национальный культуры «Кургоня», который стал символом межнациональных связей и дружбы, популяризатором...
«В случае принятия законопроекта пенсии в среднем по Мордовии будут увеличены на 869 рублей»