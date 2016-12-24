В Мордовии суд освободил от ответственности врача, по вине которого погиб пациент

Торбеевский районный суд прекратил уголовное дело в отношении заведующего хирургическим отделением Торбеевской районой больницы Владимира Сараева.

Следственный комитет обвинял доктора в причинении смерти по неосторожности вследствии ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Экспертизы, проведенные в ходе предварительного следствия, подтвердили, что 39-летний многодетный отец из Атюрьева Петр Надин скончался в результате некачественно оказанной медицинской помощи. Приговор по этому делу обещал быть очень громким. Однако суд прекратил уголовное дело в отношении Владимира Сараева в виду истечения сроков давности.