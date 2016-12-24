«Я решила сначала к Вам прийти, потому что знаю - сделаете все возможное, чтобы защитить жильцов»

Петр Тултаев провел личный прием граждан

Спонтанные приемы граждан по личным вопросам у Главы городского округа Саранск Петра Тултаева случаются ежедневно. Горожане уже привыкли к тому, что мэра Саранска можно встретить в самых неожиданных для чиновника его уровня местах - на рынке, в магазине, в общественном транспорте, на субботнике. С различными просьбами жители города обращаются к нему везде, где встречаются с ним. Знают, что поможет, не оставит в беде и сделает все в рамках закона, лишь бы простому человеку облегчить жизнь. Кто-то просит за себя, кто-то - за всех жильцов многоквартирного дома. Петр Тултаев сам неоднократно отмечал, что подобный стиль работы - прямой диалог с горожанами - и жить, и работать помогает. Он знает, чем живет город, за который в ответе, он в курсе, что беспокоит и волнует жителей столицы Мордовии.

Запланированные приемы по личным вопросам проходят в более широком формате в администрации города. На них приглашаются все, кто в ответе за обозначенный посетителем вопрос, - они отвечают и перед Главой города, и перед гражданами. Конечно, большинство вопросов, с которыми приходят на прием жители Саранска, касаются жилищно-коммунальной сферы. Однако иногда приходится мэру города рассматривать то, чему, казалось бы, жители должны радоваться, а они идут с жалобами...

За последнее время в Саранске открылось немало различных магазинов, в том числе сетевых. Это хороший показатель: наш город привлекателен для малого бизнеса, да и горожане, имея широкий выбор производителей и магазинов, а соответственно и цен, должны быть довольны. Но зачастую расположение магазинов в определенном жилом доме вовсе не радует жителей. В такой ситуации оказались жильцы дома № 7 по проспекту 50 лет Октября. От их имени к Петру Тултаеву на прием пришла Елена Будкина. По ее словам, проблемы в их доме начались в 2012 году, когда на первом этаже пятиэтажного дома квартира была переоборудована в нежилое помещение. Ранее в этом помещении располагался продовольственный магазин «Домашний», с апреля текущего года - круглосуточный магазин цветов «Цветочный ряд». Но жильцы этого дома не рады и такому соседству. В одном из помещений магазина, над которым располагается спальня посетительницы, температура воздуха при помощи кондиционеров, сплит-систем и другого оборудования постоянно поддерживается на уровне +3, +5 градусов. «Нашу семью с апреля месяца уничтожают. Постоянный шум, вибрация - словами не описать, что происходит. Целое помещение переделали под холодильник. У меня ребенок в этом году идет в первый класс, как в таких условиях и жить, и учиться? Я ведь не только за себя пришла просить, я прошу за весь стояк, под которым расположился этот магазин», - начала свой рассказ о причине визита Елена Будкина.

Петр Тултаев выслушал посетительницу, затем - всех задействованных в этой истории, в том числе представителей Управления Роспотребнадзора по РМ. Сотрудники Роспотребнадзора пояснили, что выходили на место, сделали замеры. Согласно заключению, уровень шума превышает допустимый уровень. Однако шум идет не от холодильного оборудования цветочного магазина, а от расположенной рядом дороги. «Мы на шум от улицы не жалуемся, мы уже привыкли к нему», - заметила посетительница. Представители Роспотребнадзора пояснили, что от оборудования, которое охлаждает помещение, шум в пределах нормы, и жильцы не могут его слышать, так как стены помещения обшиты звуко- и теплоизолирующими материалами. «Разве такое допустимо в жилом доме - использовать помещение в качестве холодильника? - спросил Петр Тултаев. - Меня смущает, что в магазине цветов нет традиционных холодильников, где хранятся цветы. Посмотрите на законность такой перепланировки и как подобное переоборудование комнаты в холодильник может воздействовать на несущие конструкции дома. Назначайте экспертизу! Месяц на решение вопроса, а затем вернемся к нему», - дал поручение Петр Тултаев.

Но на этом вопросы у гражданки не закончились. Елена Александровна обеспокоена тем, что у цветочного магазина круглосуточный режим работы, а цветы, по ее утверждению, обрабатывают химикатами, в результате все запахи поднимаются наверх, от этого у жильцов развивается аллергия. Но в этом случае она не нашла поддержки со стороны присутствующих. В первом случае потому, что у муниципалитета нет полномочий устанавливать режим работы магазинов - это в компетенции собственников торговых площадей. По второму вопросу накануне приема была проведена выездная проверка, посторонних запахов не выявлено. Заявительница осталась недовольна этим: «У нас сил терпеть уже нет. Это выходит, над семьей можно издеваться, а над бизнесом - нет?!». Мэр Саранска посоветовал в случае несогласия с озвученной позицией обратиться в суд. «Я решила сначала к Вам прийти, потому что знаю - сделаете все возможное, чтобы защитить жильцов».

Капитальный ремонт домов - один из наиболее часто обозначаемых посетителями вопросов на приемах у Главы Саранска. Надежда Морозова проживает в доме № 72 по улице Богдана Хмельницкого не первый год. «Дому 65 лет. За это время ни разу не было ремонта. В доме нет горячей воды. В нем ничего не делается! Окно на общей кухне того и гляди упадет», - начала разговор с мэром Саранска она. Глава Ленинского района Александр Юткин пояснил, что изначально дом сдавался без горячего водоснабжения. В нем даже не установлены газовые колонки. И установить их технически невозможно, потому что в МКД нет вентиляционных каналов. «Чтобы в этом доме появилась горячая вода, нужно прокладывать все инженерные коммуникации - и подводящие линии, и внутридомовые. Прокладка подводящих линий обойдется в 5 млн рублей, внутридомовых - в 2 млн», - пояснил Александр Юткин. Высокая стоимость подводящих линий объясняется тем, что нужно протянуть порядка 400 метров труб. Было предложено альтернативное решение: установить индивидуальные нагреватели. Подобный опыт у коммунальщиков города уже есть - нагреватели установлены в одном из домов на Ремзаводе. Директор управляющей компании сообщил, что, несмотря на то что дом на его обслуживании находится всего два месяца, жильцы уже накопили задолженность за жилищно-коммунальные услуги 350 тысяч рублей. «То раковины, то унитазы меняем. Постоянно какие-то работы проводим. И окно на общей кухне поменяем, раз говорите, что оно разваливается!» - возмутился директор домоуправления. Но на это заявительница ответила: «Как я могу с неплательщиками биться? Во многих комнатах живут квартиранты, но хозяева не платят за квартиру. За то, что я пытаюсь проводить какую-то работу в этом направлении, меня перестали пускать уже на один из этажей!». «Если много неплательщиков, то нагреватели будут установлены только в местах общего пользования тех секций, где платят», - озвучил решение Глава города.

В этот день Петру Тултаеву пришлось разбираться в том, почему жильцы дома № 31 по улице Советской не могут переизбрать председателя ТСЖ, а также в квартирном вопросе по обращению инвалида и молодой женщины, которая с 2013 года стоит на улучшение жилищных условий по программе «Молодая семья». Она одна воспитывает ребенка, бывший муж с ребенком не общается, алиментов не платит. В последнем случае, к сожалению, решение вопроса не в компетенции Администрации города, но Петр Тултаев дал мудрый совет: «Надо выходить замуж! Романтики поменьше, главное, чтобы человек надежный был и красивый душой. Это главные качества в человеке».