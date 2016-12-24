Управление Росреестра по Республике Мордовия отвечает на часто возникающие вопросы о «лесной амнистии»

С каким заявлением обращаться в орган регистрации прав для устранения пересечения земельного участка с границами лесного фонда (лесным участком, лесничеством, лесопарком),в рамках реализации Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ?

Если в ЕГРН имеются сведения (земельный участок поставлен на кадастровый учет и/или право на него зарегистрировано) как о земельном участке, принадлежащем частному лицу, так и о лесном участке (лесничестве, лесопарке) и их границы пересекаются между собой по данным ЕГРН, то для устранения данного пересечения подлежат применению положения статьи 60.2 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Орган регистрации прав вправе устранить пересечения путем внесения изменений в описание границ лесного участка (в том числе снять лесной участок с кадастрового учета), лесничества, лесопарка при проведении одной из следующих процедур, предусмотренных статьей 60.2 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»: государственной регистрации права на земельный участок, государственном кадастровом учете земельного участка, государственном кадастровом учете в связи с уточнением границ земельного участка, устранении реестровой ошибки.

Таким образом, в зависимости от ситуации, в Росреестр возможно обратиться с одним из заявлений:

– о государственной регистрации права (в том числе в связи с переходом права к другому лицу)– о постановке на кадастровый учет земельного участка (если его кадастровый учет не произведен ранее)

– об уточнении границ земельного участка (если земельный участок поставлен на кадастровый учет и при наличии оснований, предусмотренных статьей 43 Закона)

– об устранении реестровой ошибки в порядке, предусмотренном статьей 61 Закона.

Право собственности на земельный участок у актуального собственника возникло после 01.01.2016. Однако участок приобретен у другого частного лица (гражданина, юридического лица), право которого на земельный участок возникло до 01.01.2016. Применяются ли к такому участку положения Закона «о лесной амнистии»?

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» в редакции Закона № 280-ФЗ в случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в ГЛР, лесном плане субъекта Российской Федерации, земельный участок относится к категории земель лесного фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН, правоустанавливающими или правоудостоверяющими документами на земельные участки этот земельный участок отнесен к иной категории земель, принадлежность земельного участка к определенной категории земель определяется в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН. Данное правило применяется в случае,если права правообладателя или предыдущих правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года. В соответствии с частью 3 статьи 60.2 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» в редакции Закона № 280-ФЗ границы лесных участков изменяются в соответствии с описанием местоположения границ земельного участка, содержащимся в сведениях ЕГРН, в случае выявления их пересечения с границами земельного участка, права на который зарегистрированы до 1 января 2016 года.

Таким образом, применение правил Закона № 280-ФЗ связывается с фактом возникновения до 1 января 2016 года права на спорный земельный участок у любого частного лица: актуального правообладателя или любого его предшественника.