За два летних месяца в республике зафиксировано более 20 несчастных случаев с маленькими детьми

МВД по РМ призывает родителей проявлять бдительность по отношению к своим малолетним детям, ведь в силу возраста малыши не способны предвидеть подстерегающие их опасности. За два летних месяца в республике зафиксировано более 20 несчастных случаев с детьми, не достигшими 5-летнего возраста.

По невнимательности и излишней беспечности родителей малыши из любопытства глотают оставленные без присмотра медикаменты, моющие средства, зафиксированы случаи отравления препаратами для уничтожения жуков и грызунов. Один из таких фактов произошел 9 июля. 2-летняя девочка была госпитализирована в медицинское учреждение после того, как проглотила крысиный яд.

Серьезную опасность для малышей представляет и оставленная на краю стола посуда с горячими напитками или пищей. Кипящая жидкость способна причинить ребенку обширный ожог кожи лица или груди. Только в июле в республике зафиксировано пять подобных обращений в медицинские учреждения. Так, 24 июля из своего дома в реанимационное отделение с термическим ожогом груди, лица, руки госпитализирована годовалая девочка. Она потянула за скатерть и пролила на себя горячий компот.

Проявлять бдительность следует родителям новорожденных малышей. Известно несколько случаев падения младенцев с пеленальных столиков. 18 июля с сотрясением головного мозга в больницу доставлена девочка 2018 года рождения. Отвернувшись всего лишь на секунду, мама упустила момент, когда малышка перевернулась со столика и упала на пол. Девочка получила серьезную травму головы.

В Мордовии за последние два месяца участились и трагические случаи, связанные с падением дошкольников из окон жилых домов. Чаще всего жертвами таких происшествий становятся малолетние дети, оставшиеся без присмотра взрослых. Малыши забираются на подоконник, используя мебель или иные предметы, опираются на москитную сетку, которая легко отделяется от конструкции, и выпадают из окна. Последний случай произошел утром 23 июля. В реанимационное отделение из своей квартиры с переломом позвоночника и ребер госпитализирован годовалый мальчик. Телесные повреждения им были получены при падении из окна квартиры, расположенной на

4-м этаже.

МВД по Республике Мордовия рекомендует родителям обеспечить безопасность своих детей и исключить подобные факты. Не забывайте, что именно вы в первую очередь несете персональную ответственность. Во избежание несчастных случаев с детьми будьте внимательнее, не оставляйте их без присмотра даже на короткий промежуток времени.