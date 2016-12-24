Активисты ОНФ в Мордовии ищут родственников бойцов, захороненных в братских могилах в Европе

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия разыскивают родственников бойцов Великой Отечественной войны, которые были захоронены в братских могилах в Европе. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

К маю 2018 года волонтеры восстановили около 10 тысяч имен солдат, числившихся как неизвестные. Среди них 62 уроженца нашей республики, которые были захоронены на мемориалах Германии и Австрии.

Любую информацию о павших бойцах или их родственниках можно сообщить в региональный исполком ОНФ по телефонам: 8 (8342) 24-08-69 или 8 (8342) 24-15-50.

Восстановленные персональные данные уроженцев Республики Мордовия, захороненных как неизвестные солдаты на мемориалах г. Берлина:

1. Сержант ЕРЕМКИН Василий Дмитриевич 1923 - 02.05.1945 Краснослободский район. Мать - Еремкина Мария Григорьевна. (Трептов-парк).

2. Сержант ЕРМАКОВ Павел Иванович 1910 - 30.04.1945 Теньгушевский район, с. Дудниково. Жена - Ермакова Агафья Ермолаевна. (Трептов-парк).

3. Ефрейтор КАРАВАЕВ Иван Ильич 1908 - 29.04.1945 Ковылкинский район, д. Перевесье. Жена - Караваева Анна Павловна.

(Трептов-парк).

4. Гв. капитан ЛЮБИШКИН Яков Григорьевич 1912 - 26.04.1945

Атяшевский район. Отец - Любишкин Григорий Ильич. (Трептов-парк).

5. Ефрейтор МИШИН Михаил Петрович 1923 - 23.04.1945 Торбеевский район, п. Торбеево. Мать - Мишина Анастасия Никифоровна. (Трептов-парк).

6. Рядовой САФРОНОВ Александр Михайлович 1912 - 07.05.1945 Рузаевский район, г. Рузаевка. Жена - Сафронова Анастасия Никитична. (Трептов-парк).

7. Сержант СЕРЕДНЕВ Пётр Фёдорович 1923 - 28.04.1945

Ковылкинский район. Мать - Середнева Пелагея Александровна. (Трептов-парк).

8. Старшина ШЕРОВ Василий Иванович 1924 - 30.04.1945 Зубово-Полянский район, с. Журавкино. Отец - Шеров Иван Васильевич. (Трептов-парк).

9. Рядовой ЮРТАЕВ Иван Елисеевич 1908 - 27.04.1945 Ельниковский район, Старотештелимское с/п. Мать - Юртаева Ольга Трофимовнач. (Трептов-парк).

10. Рядовой АКМАЙКИН Алексей Андреевич 1909 - 27.04.1945 Инсарский район. Жена - Акмайкина Анна Ивановна.

11. Ст. сержант БУЯНСКИЙ Алексей Андреевич 1917 - 24.04.1945 Большеберезниковский район, с. Симкино. Мать - Буянская Евдокия Матвеевна.

12. Гв. мл. сержант ВОЛКОВ Николай Иванович 1925 - 22.04.1945 Лямбирский район, с. Большая Елховка. Мать - Волкова Аграфена Васильевна.

13. Гв. капитан ГРЫЗЛОВ Сергей Васильевич 1913 - 29.04.1945 Ромодановский район, с. Пушкино. Отец - Грызлов Василий Алексеевич. (Панков).

14. Гв. ст. сержант ЕГОРОВ Митрофан Ефимович 1912 - 26.04.1945 Зубово-Полянский район, с. Старое Бадиково. Мать - Егорова Мария Захаровна.

15. Рядовой ЗАХАРОВ Михаил Алексеевич 1909 - 20.07.1945 Торбеевский район, с. Виндрей. Жена - Захарова Анна Николаевна.

16. Сержант ИСУПОВ Сергей Семёнович 1923 - 27.04.1945 Увинский район, п. Ува. Мать - Исупова Ефросинья Ильинична.

17. Гв. ефрейтор КАДИЛЬНИКОВ Алексей Николаевич 1913 - 02.05.1945 Ковылкинский район, с. Воскресенская Лашма, ул. Первомайская. Жена - Кадильникова Матрена Леонтьевна.

18. Гв. сержант КАРАСЕВ Вениамин Михайлович 1906 - 25.04.1945 Атяшевский район, с. Покровское. Жена - Карасева Александра Сергеевна.

19. Гв. рядовой КУПРЕЯНОВ Дмитрий Николаевич 1912 - 30.04.1945 Чамзинский район, с. Большие Ремезёнки. Жена - Купреянова Вера Яковлевна.

20. Мл. сержант КУРМАЕВ Ибрагим Шакирович 1926 - 30.04.1945 Торбеевский район, с. Сургодь. Мать - Курмасова Мяшнур Фатеевна.

21. Сержант МАЛАШКИН Степан Егорович 1910 - 23.04.1945 Торбеевский район, д. Ивановка. Жена - Малашкина Мария Александровна.

22. Рядовой МОРОЗОВ Николай Сергеевич 1925 - 25.04.1945 Ленинский район, ст. Расторгуево, ул. Петровская, дом 41, кв. 1. Мать - Морозова Матрена Ивановна.

23. Рядовой МЫШЕНКОВ Яков Алексеевич 1913 - 30.04.1945 Ардатовский район, с. Тургенево. Отец - Мышенков А. П.

24. Гв. рядовой ПАЛАЕВ Никита Яковлевич 1921 - 01.05.1945 Кадошкинский район, с. Нагаево. Отец - Палаев Яков Максимович.

25. Мл. сержант ПОПОВ Владимир Фёдорович 1925 - 20.04.1945 Зубово-Полянский район, с. Новые Выселки. Мать - Попова Анастасия Федоровна.

26. Ст. сержант САВКИН Василий Николаевич 1925 - ___.05.1945 Темниковский район, с. Б. Мпошаты. Мать - Савкина Мария Ивановна.

27. Рядовой СЕЛЯЕВ Василий Алексеевич 1906 - 09.05.1945 Ардатовский район, д. Петровка. Жена - Селяева Ксения Акимовна.

28. Рядовой СЛУГИН Иван Филиппович 1924 - 29.04.1945 Кочкуровский район, с. Подлесная Тавла. Отец - Слугин Филипп Андреевич.

29. Рядовой СЫРАВ Сидор Исаевич 1913 - 25.04.1945 Кочкуровский район, пос. Красная Зорька. Жена - Авдотья Андреевна.

30. Мл. сержант ТАМБОВЦЕВ Григорий Прокопьевич 1924 - 01.05.1945 Атюрьевский р-н, с. Русская Велязьма. Отец - Тамбовцев Прокопий Степанович.

31. Сержант ТРОФИМОВ Сергей Андреевич 1909 - 01.05.1945 Атяшевский район, с. Капасово. Брат - Трофимов Михаил Андреевич.

32. Старшина ФОМИН Степан Дмитриевич 1913 - 28.04.1945 Ичалковский район, с. Пермеево. Жена - Фомина Татьяна Григорьевна.

33. Гв. рядовой ФОРМАЛЬНОВ Сергей Фёдорович 1903 - 30.04.1945 Ичалковский район, д. Дубровка. Жена - Формальнова Наталья Ивановна.

34. Гв. ст. сержант ХАЙДУКОВ Иван Кузьмич 1926 - 30.04.1945 Ромодановский район, д. Садом. Отец - Хайдуков Кузьма Родионович.

35. Ефрейтор ЦАРЕВ Григорий Никитич 1925 - 26.04.1945 Теньгушевский район, д. Куликово. Мать - Царева Анна.

36. Гв. старшина ЧЕРНОВ Николай Александрович 1923 - 24.04.1945 г. Саранск, ул. Республиканская, дом 41. Тетя - Чернова Евдокия Григорьевна.

37. Рядовой ШИЛОВ Иван Михайлович 1923 - 06.05.1945 Атяшевский район, с. Тарасово. Мать - Шилова Вера Ивановна.

38. Гв. старшина ШНЯКИН Леонтий Осипович 1911 - 26.04.1945 Кадошкинский район, п. Инсар. Жена - Шнякина Ульяна Григорьевна.

Восстановленные персональные данные уроженцев Республики Мордовия, захороненных как неизвестные солдаты на мемориалах Австрии:

1. Рядовой АВДЕЕВ Александр Алексеевич: 1925 г. - 04.04.1945 Ельниковский р-н, с. Стародевичье. Отец - Авдеев Алексей Федорович. (Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).

2. Гв. старшина АКИНЯЕВ Иван Егорович: 1915 - 10.04.1945 Атюрьевский р-н, с. Стрельниково. Мать - Акиняева Ирина Алексеевна. (ВЕНА, Зиммеринг).

3. Гв. рядовой ВАСЬКОВ Василий Иванович: 1902 г. - 12.04.1945 Теньгушевский р-н, с. Теньгушево. Жена - Васькова Мария Григорьевна. (ВЕНА, Зиммеринг).

4. Гв. рядовой ВОЛОДИН Григорий Ефимович: 1910 г. - 11.04.1945 Торбеевский р-н, Красаевский с/с. Жена - Володина Наталья Васильевна. (ВЕНА, Зиммеринг).

5. Гв. сержант ЕЛАГИН Иван Фёдорович: 1926 г. - 12.04.1945 Краснослободский р-н, с. Новая Карьга. Брат - Елагин Михаил Фёдорович. (ВЕНА, Зиммеринг).

6. Гв. ст.сержант КУЛЯСОВ Степан Андреевич: 1922 г. - 11.04.1945 Атяшевский р-н, с. Дюрки. Жена - Кулясова Прасковья Ивановна. (ВЕНА, Зиммеринг).

7. Лейтенант ЛУКОНИН Иван Алексеевич: 1916 г. - 26.07.1945 Атяшевский р-н, с. Каменка. Отец - Луконин Алексей Михайлович. (ВЕНА, Зиммеринг).

8. Рядовой ПАСЮНИН Яков Филиппович: 1908 г. - 11.04.1945 Ардатовский р-н, Куракинское с/п, д. Олевка. Жена - Пасюнина Дарья Дмитриевна. (ВЕНА, Зиммеринг).

9. Рядовой ТУГУШЕВ Искандар Исламович: 1925 г. - 04.04.1945 Кадошкинский р-н, с. Большая Поляна. Мать - Тугурова Азизя Кургаевна. (ВЕНА, Зиммеринг).

10. Гв. рядовой ШЕБАНОВ Павел Иванович: 1922 г. - 14.04.1945 Большеигнатовский р-н, с. Спасское. Отец - Шебанов Иван Осипович. (ВЕНА, Зиммеринг).

11. Старшина НИКИТИН Николай Алексеевич: 1918 г. - 09.04.1945

Большеберезниковский р-н, с. Тазино. Отец - Никитин Алексей Матвеевич. (АЛЛАНД, Нижняя Австрия).

12. Гв. рядовой ГОМАЮРОВ Иван Сергеевич: 1923 г. - 21.04.1945 Старошайговский р-н, Шигоньское с/п, д. Малькеевка. Мать - Гомаюрова Прасковья Ефимовна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

13. Гв. рядовой ТЕРЕНТЬЕВ Алексей Матвеевич: 1924 г. - 05.04.1945

Рузаевский р-н, с. Новый Усад. Мать - Терентьева Прасковья Федоровна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).

14. Гв. сержант СТУПЕНЬКОВ Илья Иванович: 1924 г. - 22.04.1945 Ковылкинский р-н, с. Казенный Майдан. Мать - Ступенькова Татьяна Яковлевна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

15. Гв. ефрейтор КОВАЙКИН Федор Михайлович: 1924 г. - 23.04.1945 Атяшевский р-н, с. Козловка. Сестра - Ковайкина Раиса Михайловна. (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).

16. Гв. ефрейтор БАХТЕЕВ Халим Хасанович: 1925 г. - 04.04.1945 Торбеевский р-н, с. Сургодь. Мать - Бахтеева Хадича Оидековна. (ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

17. Рядовой КУЗИН Николай Яковлевич: 1920 г. - 10.04.1945 Атяшевский р-н, с. Ушаковка. Мать - Кузина Н. Е. (ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

18. Рядовой КЕПАЕВ Евгений Иванович: 1926 г. - 14.04.1945 г. Рузаевка, ул. Треновская, 45-16. Мать - Кетаева Нина Ивановна. (ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

19. Сержант АВТАЕВ Николай Алексеевич: 1924 г. - 14.04.1945 Атяшевский р-н, с. Лобаски. Отец - Автаев Алексей Петрович. (МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).

20. Мл. сержант КУПЛИКОВ Иван Федорович: 1926 г. - 18.04.1945 Краснослободский р-н. Мать - Купликова Варвара Никитична. (НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).

21. Мл. сержант КИДЯЕВ Егор Сергеевич: 1925 г. - 23.04.1945 Торбеевский р-н, п/о Малышево. Отец - Кидяев Сергей Иванович. (НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).

22. Гв. рядовой ДЕВУШЕВ Захар Иксанович: 1926 г. - 21.04.1945 Краснослободский р-н. Отец - Девушев Иксан.(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).

23. Гв. рядовой МОСКАЕВ Сергей Зиновьевич: 1921 г. - 15.04.1945 Краснослободский р-н, с. Чукалы. Отец - Москаев Зиновий Григорьевич. (ХЕРЦОГЕНБУРГ, Нижняя Австрия).

24. Рядовой ЛЕВКИН Василий Николаевич: 1925 г. - 12.04.1945 Атяшевский р-н, с. Батушево. Мать - Левкина Наталья Яковлевна. (ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).