Активисты ОНФ в Мордовии ищут родственников бойцов, захороненных в братских могилах в Европе

Социум

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия разыскивают родственников бойцов Великой Отечественной войны, которые были захоронены в братских могилах в Европе. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

К маю 2018 года волонтеры восстановили около 10 тысяч имен солдат, числившихся как неизвестные. Среди них 62 уроженца нашей республики, которые были захоронены на мемориалах Германии и Австрии.

Любую информацию о павших бойцах или их родственниках можно сообщить в региональный исполком ОНФ по телефонам: 8 (8342) 24-08-69 или 8 (8342) 24-15-50.

Восстановленные персональные данные уроженцев Республики Мордовия, захороненных как неизвестные солдаты на мемориалах г. Берлина:
1. Сержант  ЕРЕМКИН  Василий Дмитриевич      1923 -  02.05.1945 Краснослободский район. Мать - Еремкина Мария Григорьевна.       (Трептов-парк).
2. Сержант  ЕРМАКОВ  Павел Иванович 1910 -  30.04.1945 Теньгушевский район, с. Дудниково.  Жена - Ермакова Агафья Ермолаевна.  (Трептов-парк).
3. Ефрейтор  КАРАВАЕВ  Иван Ильич 1908 -  29.04.1945 Ковылкинский район, д. Перевесье. Жена - Караваева Анна Павловна.     
(Трептов-парк).
4. Гв. капитан  ЛЮБИШКИН  Яков Григорьевич 1912 -  26.04.1945
Атяшевский район.  Отец - Любишкин Григорий Ильич. (Трептов-парк).
5. Ефрейтор  МИШИН  Михаил Петрович 1923 -  23.04.1945 Торбеевский район, п. Торбеево.  Мать - Мишина Анастасия Никифоровна.  (Трептов-парк).
6. Рядовой  САФРОНОВ  Александр Михайлович 1912 -  07.05.1945 Рузаевский район, г. Рузаевка. Жена - Сафронова Анастасия Никитична. (Трептов-парк).
7. Сержант  СЕРЕДНЕВ  Пётр Фёдорович 1923 -  28.04.1945
Ковылкинский район. Мать - Середнева Пелагея Александровна.       (Трептов-парк).
8. Старшина  ШЕРОВ  Василий Иванович 1924 -  30.04.1945 Зубово-Полянский район, с. Журавкино.  Отец - Шеров Иван Васильевич. (Трептов-парк).
9. Рядовой  ЮРТАЕВ  Иван Елисеевич 1908 -  27.04.1945 Ельниковский район, Старотештелимское с/п. Мать - Юртаева Ольга Трофимовнач. (Трептов-парк).
10. Рядовой  АКМАЙКИН  Алексей Андреевич 1909 -  27.04.1945 Инсарский район. Жена - Акмайкина Анна Ивановна.
11. Ст. сержант  БУЯНСКИЙ  Алексей Андреевич  1917 -  24.04.1945 Большеберезниковский район, с. Симкино. Мать - Буянская Евдокия Матвеевна.     
12. Гв. мл. сержант  ВОЛКОВ  Николай Иванович 1925 -  22.04.1945 Лямбирский район, с. Большая Елховка. Мать - Волкова Аграфена Васильевна.     
13. Гв. капитан  ГРЫЗЛОВ  Сергей Васильевич 1913 -  29.04.1945 Ромодановский район, с. Пушкино. Отец - Грызлов Василий Алексеевич.  (Панков).
14. Гв. ст. сержант  ЕГОРОВ  Митрофан Ефимович 1912 -  26.04.1945 Зубово-Полянский район, с. Старое Бадиково. Мать - Егорова Мария Захаровна.     
15. Рядовой  ЗАХАРОВ  Михаил Алексеевич 1909 -  20.07.1945 Торбеевский район, с. Виндрей.      Жена - Захарова Анна Николаевна.       
16. Сержант  ИСУПОВ  Сергей Семёнович 1923 -  27.04.1945 Увинский район, п. Ува.       Мать - Исупова Ефросинья Ильинична.     
17. Гв. ефрейтор  КАДИЛЬНИКОВ  Алексей Николаевич 1913 -  02.05.1945 Ковылкинский район, с. Воскресенская Лашма, ул. Первомайская.      Жена - Кадильникова Матрена Леонтьевна.     
18. Гв. сержант  КАРАСЕВ  Вениамин Михайлович 1906 -  25.04.1945 Атяшевский район, с. Покровское.  Жена - Карасева Александра Сергеевна.     
19. Гв. рядовой  КУПРЕЯНОВ  Дмитрий Николаевич 1912 -  30.04.1945 Чамзинский район, с. Большие Ремезёнки.  Жена - Купреянова Вера Яковлевна.
20. Мл. сержант  КУРМАЕВ  Ибрагим Шакирович 1926 -  30.04.1945 Торбеевский район, с. Сургодь.  Мать - Курмасова Мяшнур Фатеевна.      
21. Сержант  МАЛАШКИН  Степан Егорович     1910 -  23.04.1945 Торбеевский район, д. Ивановка. Жена - Малашкина Мария Александровна.      
22. Рядовой  МОРОЗОВ  Николай Сергеевич  1925 -  25.04.1945 Ленинский район, ст. Расторгуево, ул. Петровская, дом 41, кв. 1.  Мать - Морозова Матрена Ивановна.
23. Рядовой  МЫШЕНКОВ  Яков Алексеевич 1913 -  30.04.1945 Ардатовский район, с. Тургенево. Отец - Мышенков А. П.
24. Гв. рядовой  ПАЛАЕВ  Никита Яковлевич  1921 -  01.05.1945 Кадошкинский район, с. Нагаево.      Отец - Палаев Яков Максимович.     
25. Мл. сержант  ПОПОВ  Владимир Фёдорович     1925 -  20.04.1945 Зубово-Полянский район, с. Новые Выселки.      Мать - Попова Анастасия Федоровна.      
26. Ст. сержант  САВКИН  Василий Николаевич  1925 -  ___.05.1945 Темниковский район, с. Б. Мпошаты.       Мать - Савкина Мария Ивановна.      
27. Рядовой  СЕЛЯЕВ  Василий Алексеевич 1906 -  09.05.1945 Ардатовский район, д. Петровка. Жена - Селяева Ксения Акимовна.       
28. Рядовой  СЛУГИН  Иван Филиппович 1924 -  29.04.1945 Кочкуровский район, с. Подлесная Тавла. Отец - Слугин Филипп Андреевич.       
29. Рядовой  СЫРАВ  Сидор Исаевич     1913 -  25.04.1945 Кочкуровский район, пос. Красная Зорька.       Жена - Авдотья Андреевна.
30. Мл. сержант  ТАМБОВЦЕВ  Григорий Прокопьевич     1924 -  01.05.1945 Атюрьевский р-н, с. Русская Велязьма. Отец - Тамбовцев Прокопий Степанович.     
31. Сержант  ТРОФИМОВ  Сергей Андреевич     1909 -  01.05.1945 Атяшевский район, с. Капасово. Брат - Трофимов Михаил Андреевич.      
32. Старшина  ФОМИН  Степан Дмитриевич     1913 -  28.04.1945 Ичалковский район, с. Пермеево.       Жена - Фомина Татьяна Григорьевна.      
33. Гв. рядовой  ФОРМАЛЬНОВ  Сергей Фёдорович     1903 -  30.04.1945 Ичалковский район, д. Дубровка.       Жена - Формальнова Наталья Ивановна.       
34. Гв. ст. сержант  ХАЙДУКОВ  Иван Кузьмич 1926 -  30.04.1945 Ромодановский район, д. Садом. Отец - Хайдуков Кузьма Родионович.      
35. Ефрейтор  ЦАРЕВ  Григорий Никитич 1925 -  26.04.1945 Теньгушевский район, д. Куликово.  Мать - Царева Анна.      
36. Гв. старшина  ЧЕРНОВ  Николай Александрович     1923 -  24.04.1945 г. Саранск, ул. Республиканская, дом 41. Тетя - Чернова Евдокия Григорьевна.      
37. Рядовой  ШИЛОВ  Иван Михайлович     1923 -  06.05.1945 Атяшевский район, с. Тарасово.  Мать - Шилова Вера Ивановна.       
38. Гв. старшина  ШНЯКИН  Леонтий Осипович     1911 -  26.04.1945 Кадошкинский район, п. Инсар. Жена - Шнякина Ульяна Григорьевна.      

Восстановленные персональные данные уроженцев Республики Мордовия, захороненных как неизвестные солдаты на мемориалах Австрии:
1. Рядовой  АВДЕЕВ  Александр  Алексеевич:       1925 г. -  04.04.1945 Ельниковский р-н, с. Стародевичье.    Отец - Авдеев Алексей Федорович.  (Захоронен: ВЕНА, Зиммеринг).
2. Гв. старшина  АКИНЯЕВ  Иван  Егорович: 1915 -  10.04.1945 Атюрьевский р-н, с. Стрельниково.   Мать - Акиняева Ирина Алексеевна. (ВЕНА, Зиммеринг).
3. Гв. рядовой  ВАСЬКОВ  Василий  Иванович: 1902 г. -  12.04.1945 Теньгушевский р-н, с. Теньгушево.       Жена - Васькова Мария Григорьевна. (ВЕНА, Зиммеринг).
4. Гв. рядовой  ВОЛОДИН  Григорий  Ефимович: 1910 г. -  11.04.1945 Торбеевский р-н, Красаевский с/с.  Жена - Володина Наталья Васильевна. (ВЕНА, Зиммеринг).
5. Гв. сержант  ЕЛАГИН  Иван  Фёдорович: 1926 г. -  12.04.1945 Краснослободский р-н, с. Новая Карьга. Брат - Елагин Михаил Фёдорович. (ВЕНА, Зиммеринг).
6. Гв. ст.сержант  КУЛЯСОВ  Степан  Андреевич: 1922 г. -  11.04.1945 Атяшевский р-н, с. Дюрки.  Жена - Кулясова Прасковья Ивановна.  (ВЕНА, Зиммеринг).
7. Лейтенант  ЛУКОНИН  Иван  Алексеевич: 1916 г. -  26.07.1945 Атяшевский р-н, с. Каменка. Отец - Луконин Алексей Михайлович.  (ВЕНА, Зиммеринг).
8. Рядовой  ПАСЮНИН  Яков  Филиппович: 1908 г. -  11.04.1945 Ардатовский р-н, Куракинское с/п, д. Олевка.  Жена - Пасюнина Дарья Дмитриевна.  (ВЕНА, Зиммеринг).
9. Рядовой  ТУГУШЕВ  Искандар  Исламович: 1925 г. -  04.04.1945 Кадошкинский р-н, с. Большая Поляна. Мать - Тугурова Азизя Кургаевна.  (ВЕНА, Зиммеринг).
10. Гв. рядовой  ШЕБАНОВ  Павел  Иванович: 1922 г. -  14.04.1945 Большеигнатовский р-н, с. Спасское.  Отец - Шебанов Иван Осипович.   (ВЕНА, Зиммеринг).
11. Старшина  НИКИТИН  Николай  Алексеевич:  1918 г. -   09.04.1945
Большеберезниковский р-н, с. Тазино. Отец - Никитин Алексей Матвеевич.  (АЛЛАНД, Нижняя Австрия).
12. Гв. рядовой  ГОМАЮРОВ  Иван  Сергеевич: 1923 г. -   21.04.1945 Старошайговский р-н, Шигоньское с/п, д. Малькеевка. Мать - Гомаюрова Прасковья Ефимовна. (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
13. Гв. рядовой  ТЕРЕНТЬЕВ  Алексей  Матвеевич: 1924 г. -   05.04.1945
Рузаевский р-н, с. Новый Усад.  Мать - Терентьева Прасковья Федоровна.         (БЕРНДОРФ, Нижняя Австрия).
14. Гв. сержант  СТУПЕНЬКОВ  Илья  Иванович: 1924 г. -   22.04.1945 Ковылкинский р-н, с. Казенный Майдан. Мать - Ступенькова Татьяна Яковлевна.   (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
15. Гв. ефрейтор  КОВАЙКИН  Федор  Михайлович: 1924 г. -   23.04.1945 Атяшевский р-н, с. Козловка. Сестра - Ковайкина Раиса Михайловна.   (ВИЛЬХЕЛЬМСБУРГ, Нижняя Австрия).
16. Гв. ефрейтор  БАХТЕЕВ  Халим  Хасанович: 1925 г. -   04.04.1945 Торбеевский р-н, с. Сургодь. Мать - Бахтеева Хадича Оидековна.  (ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).

17. Рядовой  КУЗИН  Николай  Яковлевич: 1920 г. -   10.04.1945 Атяшевский р-н, с. Ушаковка. Мать - Кузина Н. Е.  (ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
18. Рядовой  КЕПАЕВ  Евгений  Иванович: 1926 г. -   14.04.1945 г. Рузаевка, ул. Треновская, 45-16.  Мать - Кетаева Нина Ивановна.  (ВИНЕР-НОЙШТАДТ, Нижняя Австрия).
19. Сержант  АВТАЕВ  Николай  Алексеевич:  1924 г. -   14.04.1945 Атяшевский р-н, с. Лобаски. Отец - Автаев Алексей Петрович.  (МИСТЕЛЬБАХ, Нижняя Австрия).
20. Мл. сержант  КУПЛИКОВ  Иван  Федорович: 1926 г. -   18.04.1945 Краснослободский р-н. Мать - Купликова Варвара Никитична.  (НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).
21. Мл. сержант  КИДЯЕВ  Егор  Сергеевич: 1925 г. -   23.04.1945 Торбеевский р-н, п/о Малышево.  Отец - Кидяев Сергей Иванович.  (НОЙЛЕНГБАХ, Нижняя Австрия).
22. Гв. рядовой  ДЕВУШЕВ  Захар  Иксанович: 1926 г. -   21.04.1945 Краснослободский р-н.   Отец - Девушев Иксан.(САНКТ-ПЁЛЬТЕН, Нижняя Австрия).
23. Гв. рядовой  МОСКАЕВ  Сергей   Зиновьевич:  1921 г. -   15.04.1945 Краснослободский р-н, с. Чукалы.        Отец - Москаев Зиновий Григорьевич.  (ХЕРЦОГЕНБУРГ, Нижняя Австрия).
24. Рядовой  ЛЕВКИН  Василий  Николаевич: 1925 г. -   12.04.1945 Атяшевский р-н, с. Батушево.  Мать - Левкина Наталья Яковлевна.  (ШЁНКИРХЕН-РАЙЕРСДОРФ, Нижняя Австрия).

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