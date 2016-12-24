В дни матчей Чемпионата мира по футболу в Саранске изменятся маршруты общественного транспорта

В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу - 16, 19, 25 и 28 июня - в Саранске изменятся схемы движения общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и «газели» изменят свои маршруты с 6 часов утра матчевого дня. В указанные дни общественный транспорт Саранска будет работать в усиленном режиме, а проезд как на муниципальном, так и на частном транспорте будет бесплатным.

Автобусные маршруты (№№ 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 28, 30, 31, 32, 37, 40, 44, 45), следующие по проспекту Ленина и улице Коммунистической, будут перенаправлены по улицам Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычному маршруту.

Автобусные маршруты №№ 19, 22, 24, 35, 36, 38 будут следовать от Элеватора по проспекту Ленина, улицам Полежаева, Ботевградской, Старопосадской и далее по действующим маршрутам.

Троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 7, 8 вместо улицы Коммунистической будут следовать по ул. Полежаева.

Автобусный маршрут № 1 будет следовать по улицам Полежаева, Ботевградской, Коммунистической и Гагарина. Движение на Химмаш осуществляться не будет.

Автобусный маршрут № 20 вместо улиц Московской и Рабочей будет следовать по улице Севастопольской с выходом на привычный маршрут - улицу Волгоградскую.

Автобусы по маршруту № 6 будут заменены на троллейбусы, которые проследуют по улице Полежаева, проспекту Ленина до Элеватора.

Троллейбусы по маршруту № 5 будут заменены на автобусы, которые будут следовать по улицам Полежаева, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по действующему маршруту.

Работа автобусных маршрутов №№ 14, 29 и троллейбусного маршрута № 15 будет приостановлена.

После каждого матча болельщики до перехватывающих парковок и аэропорта смогут добраться на шаттлах (специальных автобусах). Автобусы будут отправляться с ул. Севастопольской на пересечении с пр. Российской Армии, с ул. Серова на участке от ул. Советской до ул. Крупской, с парковки возле Ледового дворца. Маршруты движения шаттл-басов:

S1 Перехватывающая парковка № 1 «Север. Лямбирское шоссе» - Ледовый дворец (Фан-Фест);

S2, S3 Перехватывающая парковка № 1 «Север. Лямбирское шоссе» - «Мордовия Арена»;

S4, S5 Аэропорт - «Мордовия Арена»;

S6 Аэропорт - Ледовый дворец (Фан-Фест);

S7, S8 Перехватывающая парковка № 2 «Восток. Обход города Саранск» - «Мордовия Арена»;

S9 Перехватывающая парковка № 2 «Восток. Обход города Саранск» - Ледовый дворец (Фан-Фест).

Интервал движения не превысит 20 минут.

Информация о работе шаттлов будет размещена на сайте bus13.ru, на котором отображается работа общественного транспорта города Саранска, в том числе на английском языке и версия для слабовидящих людей.

Жители Саранска, посетившие матч, до своего места жительства смогут добраться на общественном транспорте. 25 и 28 июня, в связи с поздним завершением матчей, работа части маршрутов будет продлена до 03:00 следующего дня.

С измененными схемами движения автобусных и троллейбусных маршрутов вы сможете ознакомиться на сайте Администрации городского округа Саранск (http://adm-saransk.ru), а также по телефонам: 47-20-84, 77-74-46.