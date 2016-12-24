Саранская стоматологическая клиника «СитиДент» была официально рекомендована гостям и участникам Чемпионата Мира по футболу

Эксперты оценивали клиники по основным показателям эффективности: высокий уровень профессионализма врачей, возможность для качественного диагностического лечения, соответствие соотношения цена/качество, хорошие рекомендации. А также отмечали и такие важные критерии, как имидж клиники, режим работы и удобное расположение. Это единственная стоматологическая клиника в городе, которая была официально рекомендована членам FIFA, участникам футбольных команд и гостям Саранска.

Клиника «СитиДент» расположена в большом жилом районе Саранска, и это не случайно: работающая зубная поликлиника на Химмаше не имеет всего комплекса необходимых отделений. Таким образом, жители этого микрорайона, а также новоотстроенного района Юбилейный будут иметь возможность получать весь спектр услуг стоматологии недалеко от дома. А близость к стадиону «Мордовия Арена» также является важным фактором для участников чемпионата. Для удобства иностранных гостей персонал клиники включает профессионального переводчика, владеющего специальной терминологией, который не только позволит осуществить полный опрос англоязычного пациента, но и в точности передаст ему слова врача.

Эффективное лечение зубов невозможно без качественной точной диагностики. Именно поэтому клиника уделила максимальное внимание оборудованию для диагностики и помощи в выборе вариантов лечения. «СитиДент» оборудована уникальным дентальным компьютерным томографом Gendex, который позволяет с высокой степенью точности планировать операции. Благодаря этому аппарату в клинике «СитиДент» доступна инновационная 3D-конусная томография. Врач-стоматолог, используя такую инновационную технику, имеет возможность ставить очень точные диагнозы. При этом пациент может не беспокоиться за свою безопасность: оборудование имеет сниженный уровень облучения. Специалист полностью спланирует оперативное лечение с помощью компьютерной программы. Это позволяет имплантологу подготовиться к операции более эффективно.

Точная диагностика минимизирует риски при операции. В отличие от плоского панорамного снимка компьютерная дентальная томография позволяет получить практически неограниченное количество срезов.

В силу эффективности применения рентгеновских волн исследования позволяют получить исчерпывающую информацию при минимальных дозах для пациента. Лучевая нагрузка на пациентов при использовании является наименьшей среди объемных томографов и может быть сравнима с обычным панорамным снимком. Безопасность данной технологии подтверждена специалистами и контролирующими органами. Сканирование выполняется за один проход и занимает не более минуты. А готовые изображения в цифровом формате напрямую отправляются на компьютер врача.

В клинике используются стоматологические установки премиум-класса Fedesa (Испания), выполненные в современном дизайне. Благодаря продуманной надёжной конструкции с мультифункциональными инструментами обеспечиваются максимальный комфорт для пациента и удобство работы для врача. Это новый уровень современных стоматологических установок, предназначенных для профессиональных стоматологов самого высокого класса.

Безопасность пациента в «СитиДент» организована на самом высоком уровне: специальные установки-кондиционеры, рассчитанные по квадратным метрам, осуществляют обеззараживание помещений. Обработка инструментов осуществляется с помощью специальной машины, аналогов которой в Мордовии пока нет. Реактивы и специальная температура обработки позволяют полностью подготовить инструменты.

Немаловажный момент - компьютеризация всей клиники. Внутренняя компьютерная сеть позволяет врачу оперативно получать всю информацию о пациенте в электронном виде. При этом рукописные карты также продолжают использоваться.

Важное отличие частной клиники - индивидуальный подбор времени, удобного для пациента. Это могут быть и раннее утро, и поздний вечер после работы. Возможность записи по телефону и через интернет упрощает всю процедуру. Кроме того, ночное дежурство врачей позволяет обратиться в клинику с острой болью.

В клинике «СитиДент» аккумулирован весь многолетний опыт работы стоматологии. Здесь позаботились о безопасности пациентов и врачей - организовано круглосуточное дежурство охраны. Если вы пришли на приём раньше, скоротать время поможет большой телевизор с огромным количеством каналов. Даже традиционные бахилы здесь надевают автоматическим приспособлением: всё сделано для комфорта и удобства. Вы будете приятно удивлены уютом частной клиники «СитиДент».

«Стоматологическая клиника «СитиДент» предлагает Вам весь комплекс современных стоматологических услуг в лечении зубов, - рассказывает руководитель клиники Андрей Владимирович Якшов. - Включая эстетическую и профилактическую стоматологию, протезирование зубов, сложное протезирование, имплантацию зубов, исправление прикуса в любом возрасте, лазерное отбеливание зубов, установку виниров, реставрацию зубов, лечение десен, лечение парадонтоза, лечение пародонтита. Основная цель нашей клиники - полная реализация лучшего для конкретного пациента комплексного решения, которое принимается с учетом максимального количества факторов и степени их значимости, с максимальной безопасностью, в комфортных условиях, в удобном месте, в удобное время.

Мы руководствуемся международными стандартами качества стоматологической помощи. Важнейшими принципами нашей работы являются полная безболезненность, инфекционная безопасность и медицинская обоснованность всех лечебно-диагностических манипуляций в лечении зубов.

Наша клиника оснащена современным оборудованием для диагностики и лечения различных стоматологических заболеваний. Компьютеризированные стоматологические комплексы позволяют с максимальной точностью проводить сложнейшее лечение. Мы работаем только с проверенными поставщиками и используем материалы и имплантаты ведущих мировых брендов.

Мы с уважением относимся к интересам пациентов, и доказательство этому - эргономичные стоматологические установки, новейшие системы дезинфекции и стерилизации, высокоэффективное обезболивание, применение пломбировочных материалов последнего поколения. Мы собрали команду врачей стоматологов-профессионалов, любящих свою работу и искренне желающих как можно эффективнее решить проблемы каждого обратившегося в клинику за помощью. Вы получите исчерпывающие рекомендации по лечению, профилактике и даже определению рациона конкретно в соответствии с вашим случаем. Опыт и высокий профессиональный уровень врачей, внимание администрации к каждому пациенту помогут вам в решении любой проблемы».

Стоматологическая клиника «СитиДент»Адрес: Саранск, Волгоградская, 62, стр.2Тел. +7 (8342) 33-33-55

Александр РУЧИНСКИЙ,фото Юрия ГЛЕБОВА



