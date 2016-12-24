ОНФ запускает «горячую линию» для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо

Общероссийский народный фронт запускает «горячую линию» для приема сообщений о фактах завышения цен на топливо, в том числе и газомоторное. Жалобы будут приниматься по телефону, электронной почте, а также посредством заполнения онлайн-анкеты.

«Общероссийский народный фронт осуществляет мониторинг этой ситуации и открывает «горячую линию» для приема сообщений. Наши активисты всесторонне изучают проблему, с помощью обратной связи граждан информация будет подкреплена конкретными жалобами и материалами с информацией о цене топлива на разных АЗС по всей России. Вся собранная информация будет передана в правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу России. Общественный мониторинг цен на топливо позволит получить информацию из первых рук, отразив реальную ситуацию на местах», - сказал член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

По его словам, цены на разных заправочных станциях могут сильно отличаться, потому что многие владельцы хотят получить дополнительную прибыль: «Мы знаем, что в некоторых регионах от информационного стенда с ценами даже лестницу не убирают, потому что цифры меняют очень часто. Известно, что топливо на АЗС не завозится каждый день, однако цены скачут ежедневно, что говорит о многом».

Напомним, что президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 7 июня ответил на видеовопрос петербуржца, водителя Алексея Караваева о росте цен на топливо. Глава государства отметил, что ситуация с ростом цен на топливо недопустимая, неправильная.

«Это результат неточного регулирования в сфере энергетики», - ответил Путин и напомнил, что правительство провело ряд налоговых мер по наполнению бюджета, так называемый бюджетный маневр. Это привело к стимулированию вывоза за границу сырой нефти. После этого цены на внешнем рынке повысились. Отправляя нефть на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные компании считают недополученную выгоду, а, чтобы ее компенсировать, поднимают цены на топливо, объяснил президент. Но сейчас, по словам Путина, правительство уже предприняло ряд мер по исправлению ситуации, в частности, снизило акцизы на бензин и дизтопливо на 2−3 тыс. руб.

«Решено отменить планировавшееся повышение акциза, к осени должны быть предприняты все меры по стабилизации рынка. Правительство должно следить, и ФАС должна принимать меры, не смотреть на это сквозь пальцы», - сказал Путин.



